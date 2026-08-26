Alla Nuvola di Roma l'eccellenza dell'architettura, del design e dell'edilizia

Torna al centro del dibattito nazionale e internazionale il B-CAD (Building-Construction Architecture Design), l’innovativa manifestazione fieristica e culturale ospitata nella cornice del Roma Convention Center “La Nuvola”. Un appuntamento strategico che rappresenta il punto d’incontro nevralgico per professionisti, aziende, istituzioni e associazioni del mondo dell’architettura, dell’ingegneria, del design e dell’edilizia sostenibile. Il format unico e certificato della kermesse si articola attorno a due grandi macro-aree — Design ed Edilizia — e si sviluppa attraverso quattro macro-settori tematici chiave pensati per offrire una visione completa e trasversale delle nuove frontiere dell’abitare e dell’ingegneria moderna. C'è lo spazio dedicato a "Architettura e Design", in cui sono protagonisti il design biofilico, il lighting design, la valorizzazione del Made in Italy, l’interior design e le soluzioni per l’indoor e l’outdoor. Poi c'è quello incentrato su "Costruzioni e Materiali", con focus su materiali all’avanguardia, biocompatibili, sui sistemi di isolamento e impermeabilizzazione, e sul bilancio di sostenibilità. Non manca anche una zona "Sistemi e Climatizzazione", dove i tavoli tecnici sono incentrati sull’efficienza energetica, sugli impianti intelligenti, sulla domotica e sul comfort abitativo. Infine, è prevista anche l'area "Digitalizzazione Software e BIM", dedicata alla transizione digitale, all’Intelligenza Artificiale applicata alla progettazione, alla realtà aumentata e alla governance dei dati, curato in collaborazione con i principali enti e associazioni di categoria.

A supporto dell'esposizione, il programma prevede il convegno inaugurale e l'appuntamento istituzionale di apertura “Costruire l’Italia, Aprire il Mondo”, pensato per unire la visione strategica del Paese alle prospettive internazionali nel settore delle costruzioni e della rigenerazione urbana, con focus su Piano Casa, diplomazia economica e Sistema Italia per la crescita delle imprese e la valorizzazione del Made in Italy. Al centro della kermesse anche i tavoli tecnici e gli smart building, sessioni di approfondimento come “Smart Building: Impianti intelligenti, gestione energetica e Intelligenza Artificiale” e “La progettazione infrastrutturale digitalizzata: sistemi modulari intelligenti, e i seminari dedicati alle esperienze di successo dell’ingegneria e dell’architettura all’estero, all’urbanistica, alla sicurezza e alle politiche integrate per la città. Senza dimenticare le attività e i workshop interattivi organizzati in collaborazione con Formedil, mirati alla crescita professionale dei giovani talenti e dei professionisti.

«B-CAD non è semplicemente una vetrina espositiva, ma un vero e proprio laboratorio permanente di idee e soluzioni concrete per il futuro delle nostre città», sottolinea Camilla Maiorano, Founder B-CAD. «In un momento storico in cui la transizione ecologica e la rigenerazione urbana richiedono una svolta concreta - aggiunge -, il nostro obiettivo è fare sintesi tra il sapere accademico, la visione dei professionisti e la spinta tecnologica dell’industria, offrendo una piattaforma di livello internazionale». La manifestazione, sottolineano i promotori, «si conferma così il catalizzatore ideale per anticipare i trend del mercato, promuovere la cultura della qualità e offrire ai professionisti gli strumenti indispensabili per affrontare le sfide complesse del costruire contemporaneo, avvalendosi della collaborazione sinergica con i principali ordini e collegi professionali del Paese», tra cui l’Ordine degli Architetti di Roma (Oar), l’Ordine degli Ingegneri di Roma (Oir), il Collegio dei Geometri di Roma (Cgr), l’Oice, l’Inbar, Ibimi e Aist.