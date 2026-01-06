Accoltella la compagna e poi si toglie la vita, la donna è viva

Un uomo di 76 anni, Paolo Utili, ha accoltellato la propria compagna, Maria Rosa Kodermaz, una donna di 63 anni, prima di rivolgere l'arma contro sé stesso. È quanto avvenuto nella notte appena trascorsa in una abitazione a Monfalcone, in provincia di Gorizia. L'uomo avrebbe colpito la compagna più volte con un coltello all'interno dell'abitazione, poi si sarebbe colpito con la stessa arma. Si potrebbe trattare di un tentato femminicidio, concluso con il gesto suicidario arrivato nel momento in cui il 76enne avrebbe ritenuto la compagna deceduta. Arrivati i soccorsi e trasportato in ospedale, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. La donna, invece, nonostante le gravi lesioni, è stata salvata ed è ora ricoverata all'Ospedale di Cattinara di Trieste. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.