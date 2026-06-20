Abi, assegnati i premi "Diversità e Inclusione"

Le esperienze e i progetti più innovativi, concreti e d'impatto su territori e comunità, realizzati dalle banche per rafforzare il legame tra crescita economica, sviluppo sociale e creazione di valore

Le esperienze e i progetti più innovativi, concreti e d'impatto su territori e comunità, realizzati dalle banche per rafforzare il legame tra crescita economica, sviluppo sociale e creazione di valore, sono stati premiati oggi a Roma. La premiazione si è svolta nel corso del convegno D&I in Finance 2026, l'evento promosso da Abi e organizzato da AbiServizi, appuntamento di riferimento per il mondo bancario sui temi dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità. Alla sua prima edizione, il premio Abi Diversità e Inclusione ha visto la partecipazione di più di 30 banche e oltre 60 iniziative candidate. Sette i progetti premiati, 11 le menzioni speciali assegnate.

«Il Premio Abi per la D&I contribuisce in modo molto importante a rappresentare non solo l'impegno concreto delle banche per l'inclusione, ma anche quanto siano articolate, numerose e di valore le esperienze sviluppate», ha detto il direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, presentando l'iniziativa: «I progetti presentati dimostrano che quando banche, istituzioni, imprese, territori e persone sviluppano collaborazioni diventa reale la capacità di promuovere innovazione, coesione sociale e cambiamento culturale per affrontare le sfide più attuali. Le profonde trasformazioni in atto, sociali, tecnologiche, ambientali e geopolitici, richiedono un impegno congiunto nel costruire un futuro che sia sostenibile e aperto a tutti». L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del mondo bancario per l'inclusione e la sostenibilità sociale in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu nonché con le attività associative per la crescita, l'innovazione e la competitività guidate dai lavori del comitato tecnico strategico su cambiamenti demografici e servizi bancari, che Abi ha individuato per rispondere a nuovi bisogni e vulnerabilità di una clientela in evoluzione e sempre più diversificata.

Sei le categorie del premio, istituite per valorizzare le aree tematiche D&I di maggior rilevanza: accessibilità nei servizi finanziari, leadership ed empowerment, contrasto alla violenza economica anche di genere, comunicazione inclusiva, sostenibilità sociale e impatto sui territori, formazione e sviluppo delle competenze D&I. Il premio è stato realizzato grazie al supporto di un comitato scientifico e di una giuria multidisciplinare, con rappresentanti del mondo accademico, istituzionale, associativo che ha identificato i vincitori per le categorie previste nonché i riconoscimenti speciali.

Questi i progetti vincitori dell'edizione 2026, per le categorie previste dal regolamento: premio per Inclusione e accessibilità nei servizi finanziari a: Help migranti, presentato da Bcc Campania Centro - Cassa Rurale ed Artigiana; Società cooperativa Safe-Sostegno e autonomia dei fragili attraverso l'Edufin presentato da Intesa Sanpaolo; premio per Parità, leadership ed empowerment a: Voglio una Borsa Rosa presentato da Banca Sella; premio per Prevenzione e contrasto alla violenza economica anche di genere a: Monetine: il progetto sulla violenza economica di genere presentato da Banca Etica; premio per Valorizzazione culturale e Comunicazione inclusiva a: Rendere visibile l'invisibile e valorizzare i talenti presentato da UniCredit; premio per Sostenibilità sociale e Impatto sul Territorio a: Job Digital Lab presentato da Ing Bank; premio per Formazione e sviluppo delle competenze D&I a: Innovazione nella formazione e partecipazione: dalle community aziendali alle collaborazioni esterne presentato da Credit Agricole Italia.