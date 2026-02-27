A Milano deraglia un tram: un morto, 39 feriti. Cosa si sa fino ad ora
di Redazione
Il mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta. Alcune persone sono rimaste incastrate, sul posto sono accorse numerose ambulanze. La linea in questione è la numero 9. Una persona è in codice rosso, 6 in codice giallo. Si indaga per omicidio colposo
February 27, 2026
Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro l'edificio di un ristorante e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.
C'è purtroppo una vittima: secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio. I feriti sono 39. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno operando con cinque mezzi e 25 uomini. Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso; 6 sono i codici gialli e 32 quelli verdi.
Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram, che procedeva ad alta velocità, è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.
Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il tram, in zona porta Venezia. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. Sul posto sono subito accorsi anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'assessora alla Mobilità del Comune, Arianna Censi
