A Milano deraglia un tram: un morto, 39 feriti. Cosa si sa fino ad ora

Il mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta. Alcune persone sono rimaste incastrate, sul posto sono accorse numerose ambulanze. La linea in questione è la numero 9. Una persona è in codice rosso, 6 in codice giallo. Si indaga per omicidio colposo

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro l'edificio di un ristorante e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

C'è purtroppo una vittima: secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio. I feriti sono 39. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno operando con cinque mezzi e 25 uomini. Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso; 6 sono i codici gialli e 32 quelli verdi.

Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram, che procedeva ad alta velocità, è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.

Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il tram, in zona porta Venezia. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. Sul posto sono subito accorsi anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'assessora alla Mobilità del Comune, Arianna Censi