Esercizi spirituali con Papa Leone XIV dagli angeli a san Bernardo

Si sono conclusi oggi pomeriggio con l’undicesima meditazione «Comunicare la speranza» gli Esercizi Spirituali nella Cappella Paolina alla presenza di papa Leone XIV, dei cardinali residenti a Roma e dei capi dei Dicasteri. A guidare gli Esercizi incominciati domenica scorsa è stato il monaco trappista, classe 1974, Erik Varden e vescovo di Trondheim, in Norvegia. Il tema scelta del predicatore è stato: «Illuminati da una gloria nascosta». L'itinerario quaresimale scelto da Varden ha messo al centro la figura di San Bernardo idealista e realista e il tema dell’Angelo custode come quello, tra gli altri, dell’entrare in Quaresima. La settimana di ritiro spirituale per la Curia Romana fu istituita nel 1929 da papa Pio XI con l’enciclica Mens Nostra. E per la prima volta dal 1929 è stato chiamato un trappista a guidare questa settimana di ritiro all’interno delle mura del Vaticano.

«Porta il tuo fardello fino alla fine: se lo ami, sarà leggero; se lo odi, sarà pesante». È stato il passaggio centrale della decima meditazione mattutina di oggi del vescovo Erik Varden. Il predicatore si è soffermato sul trattato La Considerazione di san Bernardo, scritto per il confratello Bernardo dei Paganelli, divenuto Papa Eugenio III nel 1145. San Bernardo, ha spiegato Varden, non offre rimedi istituzionali ai problemi della Chiesa, ma consiglia al Papa di allora di circondarsi di persone buone: di collaboratori di «provata integrità, disponibili all'obbedienza, pazienti e miti; di sicura fede cattolica, fedeli nel ministero; amanti della concordia, della pace e dell'unità; prudenti nel consiglio, modesti nel parlare». Persone che «amano e gustano la preghiera e in essa confidano la propria speranza più che nella loro sagacia o nel lavoro». Per considerare correttamente le necessità terrene, ha concluso il predicatore, dobbiamo cercare attraverso di esse ciò che è al di sopra: «Considerare in questo modo non è andare in esilio: è tornare in patria».