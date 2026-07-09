Nadia Comaneci, cinquant'anni dal primo 10 perfetto: la bambina che cambiò la ginnastica

C’è un momento esatto in cui lo sport cessa di essere una somma di muscoli e traiettorie e si fa strappo nel tessuto del tempo. Quel momento risale esattamente a cinquant’anni fa. È il 18 luglio 1976, il palcoscenico è il Forum di Montréal, e l’aria è satura di quella strana elettricità che precede i terremoti. Sul tabellone luminoso della Omega compare una cifra assurda, un’anomalia informatica che somiglia a uno scherzo, o a un refuso: 1.00. Non c’è lo spazio per il voto 10, perché nessuno, prima di allora, aveva osato immaginare la perfezione. I computer, programmati da ingegneri scettici, erano convinti che l’essere umano fosse per definizione imperfetto, un cantiere aperto di errori millimetrici. Invece quella ragazzina con la frangetta immobile, i nastri bianchi e rossi tra i capelli e il body immacolato a maniche lunghe, aveva appena spento l’algoritmo.

Aveva appena 14 anni e otto mesi, quaranta chili di nervi e orgoglio, centocinquantatré centimetri di assoluta determinazione. Nadia Comaneci non aveva semplicemente eseguito un esercizio alle parallele asimmetriche. Aveva ridisegnato i confini del possibile. Eppure, a vederla cinquant’anni dopo, quella perfezione conserva la stessa natura di un enigma irrisolto. Chi era davvero quella libellula venuta dai Carpazi, capace di mettere in ginocchio l’intera giuria olimpica senza concedere un solo sorriso sincero al pubblico in delirio? Guardando indietro, a quasi mezzo secolo di distanza, l’impressione è che quella quattordicenne carica di follia e coraggio appartenga a un’altra vita, come se non fosse stata la stessa persona.

«Se guardo indietro a Montréal e a quel 1976», ama ripetere oggi Nadia, guardando i vecchi filmati con la distanza che si concede ai miti, «ho l’impressione che quella ragazzina carica di follia e coraggio appartenga a un’altra vita, come se non fossi stata io. Ero solo una bambina che faceva cose straordinarie senza sapere quanto fossero grandi». La ginnastica era, e dovrebbe sempre essere, un equilibrio sottile tra interpretazione e tecnica, una geometria dello spirito. Oggi la disciplina si è trasformata in una sequenza esasperata di acrobazie estreme, qualcosa che si avvicina pericolosamente alle logiche del Cirque du Soleil, dove la forza ha preso il posto del disegno puro. Nadia, invece, si muoveva come un oracolo silenzioso. La sua spina dorsale si arrotolava su se stessa per poi scattare come una molla, proiettandola in un firmamento dove la gravità sembrava sospesa.

Ma la perfezione, in questo mondo, non è mai un traguardo gratuito. Dietro il volto impassibile di Nadia si nascondeva il prezzo altissimo di un sistema spietato. A Onesti, Moldavia, nella scuola-caserma del despota Béla Károlyi, il sacrificio non era un’opzione, ma l’aria stessa che si respirava. Se l’allenatore chiedeva dieci flessioni, Nadia ne faceva quindici, mossa da una volontà feroce, un misto di orgoglio e ribellione. Non c’era spazio per le lacrime: «Piangere non serve a nulla, serve solo non mollare mai la presa», ha confessato rievocando quel regime fatto di privazioni estreme, bilance che pesavano i grammi di cibo e minacce costanti.

Károlyi ha sempre negato i metodi brutali, ma la verità storica parla di una fabbrica di bambine robotizzate, programmate per non sentire il dolore. Nadia era la prima della classe, un totem solido in un mondo di fragilità. L’oro olimpico di Montréal, seguito da altri sei punteggi perfetti e da un bottino di medaglie che fece impallidire i giganti dell’epoca, trasformò la bambina in una proprietà di Stato. Al suo ritorno in Romania, Nicolae Ceausescu la trasformò nel trofeo vivente del regime, il simbolo della superiorità del socialismo reale. La ragazzina che aveva addomesticato le parallele si ritrovò prigioniera in una gabbia dorata ma opprimente, sorvegliata a vista dalla Securitate, la polizia segreta che intercettava i suoi telefoni e controllava ogni sua mossa.

Poi arrivò l’inferno peggiore, quello privato e viscido, legato alle attenzioni morbose di Nicu Ceausescu, il figlio del dittatore, un uomo violento che la considerava un suo giocattolo. La vita straordinaria di Nadia si era sdoppiata: icona globale per il resto del mondo, ostaggio indifeso tra le mura di Bucarest. Nemmeno i successi che seguirono, come le medaglie alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, riuscirono a restituirle la libertà. La ginnasta che volava senza sforzo si sentiva ogni giorno più pesante, schiacciata da un Paese che si stava spegnendo nella fame e nel terrore.

Fino a quella notte del novembre 1989, poche settimane prima che la rivoluzione travolgesse e fucilasse i Ceausescu. Nadia scelse la fuga. Una traversata a piedi, nel fango e nel buio, verso il confine ungherese, rischiando che i militari sparassero a vista. Poi una fuga disperata verso l’America, verso un’altra vita ancora, pagando il prezzo di essere guardata con sospetto, usata dai tabloid, giudicata da chi non poteva capire cosa significasse vivere sotto il controllo totale degli uomini. «La mia fuga non è stata un atto politico, ma un bisogno viscerale di sopravvivenza», ha ricordato anni dopo, rimettendo a posto i pezzi di quella notte di fango e terrore. «Volevo solo camminare per strada senza che qualcuno decidesse per me quale aria respirare o dove dovessi stare. Ho pagato il prezzo di essere guardata con sospetto dall’America, giudicata da chi non sapeva cosa significasse non possedere nemmeno la propria ombra. Ma ne è valsa la pena».

Oggi Nadia vive in Oklahoma, è una donna serena, sposata con l’ex ginnasta americano Bart Conner. Dirige un’Accademia di ginnastica, è impegnata in attività di beneficienza ed è attiva a livello internazionale come ambasciatrice dello sport. «Ho avuto una vita straordinaria, anzi, ne ho avute più di una», confessa con lo sguardo fiero di chi è sopravvissuto a tutto. «Ho collezionato così tante esperienze che per alcune persone non basterebbero cinque esistenze intere. Di cosa dovrei lamentarmi? Senza il sacrificio non arriva nulla, né la gloria né la libertà». Quella libertà che, alla fine, è stata la sua medaglia più difficile da conquistare, vinta lontano dai riflettori e dai punteggi dei giudici.

A cinquant’anni da quel 1.00 che significava 10 apparso sul tabellone di Montréal, l’affresco di Nadia Comaneci resta quello di una delle atlete più grandi e tormentate della storia. Una figura che ha incarnato il contrasto assoluto tra la flessuosità del corpo e una dignità di ferro, capace di resistere ai tiranni come alla fatica. Resta, soprattutto, il manifesto politico involontario di tutte le donne che fuggono dal controllo degli uomini e ne pagano le conseguenze sulla propria pelle, ma che non smettono mai di correre verso la propria indipendenza. Quella ragazzina apparentemente fragile e strepitosa, è ancora lì, ferma nel tempo. È la bambina infinita che ha guardato il mondo intero con autorità, ricordandoci che la perfezione dura solo un minuto e venti secondi, ma la ricerca della libertà dura tutta la vita.