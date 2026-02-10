Lo skeletonista Vladyslav: «Porto sul casco il lutto della mia Ucraina»

No al casco con i volti degli atleti vittime di guerra per l'ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych: il Cio ne ha vietato l'uso dopo che l'atleta lo aveva indossato alle prove lungo la pista Monti di Cortina d'Ampezzo, suscitando la reazione e la solidarietà di Volodymir Zelensky. Anche se le si vogliono tenere fuori in nome del clima olimpico, la politica e le guerre tornano a fare capolino a Milano Cortina. Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina ai Giochi in Italia, ha denunciato su Instagram che gli è stato vietato di utilizzare un casco personalizzato in onore degli atleti suoi connazionali caduti nella guerra russa. Il Cio, ha scritto, «ha vietato l'uso del mio casco nelle sessioni ufficiali di allenamento e nelle competizioni», dopo che era stato mostrato nelle prime prove sulla pista olimpica. «Una decisione straziante - sottolinea - che mi spezza il cuore. La sensazione è che il Cio stia tradendo quegli atleti che hanno fatto parte del movimento olimpico, impedendo loro di essere onorati nell'arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede», ha aggiunto. Il Cio, per bocca del suo portavoce Mark Adams, ha annunciato che permetterà all'atleta di portare una fascia nera in segno di lutto, ritenendolo "un buon compromesso". Non è la prima volta che l'atleta si espone in favore della sua nazione: quattro anni fa a Pechino espose uno striscione con la scritta «No alla guerra in Ucraina».

«Continueremo a lottare per il diritto di gareggiare con questo casco», ha dichiarato Heraskevych dopo le sue due prove di allenamento a Cortina. «Credo fermamente che non abbiamo violato alcuna legge o regolamento». Ha intenzione di indossare nuovamente il casco per le ultime corse di allenamento mercoledì, in vista delle batterie di giovedì.