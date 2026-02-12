Lollobrigida, la mamma d’oro culla un nuovo grande sogno

L’immagine della sua corsa verso l’area degli spettatori per raggiungere il suo bambino, poco dopo aver vinto la medaglia d’oro (con annesso nuovo record olimpico sulla distanza), resterà nella memoria dei tifosi italiani. Uno dei tanti fotogrammi che ci sta regalando l’Olimpiade invernale di Milano Cortina 2026. Ma la corsa di Francesca Lollobrigida, pattinatrice di velocità, davvero ci ha regalato un momento di grande emotivo: con quell’abbraccio al piccolo Tommaso di soli tre anni. E poi nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. E sempre con il figlio in braccio ha risposto alle domande dei giornalisti che la volevano intervistare.

Del resto per l’atleta italiana la conquista dell’oro olimpico sulla distanza dei 3mila metri femminili ha sicuramente rappresentato un risarcimento ai tanti infortuni e difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni, dove non è mancata una certa attenzione della sua federazione sportiva quando ha deciso di avere un bambino, sostenendola e aiutandola nel suo doppio ruolo di atleta sportiva e di mamma. E poi non va dimenticato che la medaglia d’oro l’ha sfiorata nelle Olimpiadi di Pechino 2022 quando arrivò seconda sulla stessa distanza. In quella edizione conquistò anche il bronzo nella mass start. Due risultati che la fecero scegliere come portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura di Pechino 2022, quella che ha passato il testimone proprio a Milano Cortina 2026. E Francesca Lollobrigida ha anche un legame con l’altra Olimpiade svoltasi in terra italiana, Torino 2006, quando decise di passare dal pattinaggio su rotelle a quello sul ghiaccio, passaggio che avvenne nel 2008. E di quel periodo si ricordano ancora nel Varesotto, in particolare alla Cardano Skating, dove l’atleta azzurra, assieme alla sorella Giulia, sono state tesserate a metà degli anni Duemila, prima di approdare ai pattini su ghiaccio. E a Cardano al Campo hanno rivisto la stessa grinta e determinazione che Lollobrigida ha mostrato nel corso della gara allo Speed skating stadium, realizzato nella sede della Fiera di Rho-Pero, alle porte di Milano, Pattini che l’oro olimpico di Milano Cortina ha indossato per la prima volta da piccolissima, poco più grande di un anno d’età.

Del resto con un padre pattinatore - Maurizio Lollobrigida - non poteva andare in modo differente. E pattinatore è anche il marito dell’olimpionica: Matteo Angeletti, che è anche preparatore atletico. Originaria di Frascati, dove è nata il 7 febbraio 1991, Francesca Lollobrigida vanta un palmarés piuttosto importante. Infatti accanto alle tre medaglie olimpiche (in quattro edizioni a cui ha preso parte: Soci 2014, Pyeongchang 2018, Pechino 2022 e Milano Cortina 2026), la pattinatrice ha vinto anche un oro e un bronzo ai mondiali, e ben un oro, due argenti e cinque bronzi in campo europeo, a cui si aggiungono tre trofei in Coppa del mondo con partenza in linea. Ben 25 i podi conquistati in Coppa: 5 vittorie, 6 secondi posti e 14 terzi posti.

Ora Francesca Lollobrigida torna sulla pista dello Speed skating per i 5mila metri, alla ricerca di un nuovo podio olimpico in questa edizione. Lei che alla vigilia stava quasi per non partecipare ai Giochi per un problema di virus. Ad accoglierla sicuramente troverà un pubblico caloroso, che già lo scorso 7 febbraio l’ha sostenuta lungo tutti i giri della pista. Un impianto, che seppur provvisorio visto che sarà smontano al termine delle gare olimpiche, che davvero sta offrendo agli atleti e alle atlete una pista idonea all’evento.