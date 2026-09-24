Gli U2 annunciano il nuovo album "Carnaval de Luz"

L’attesa è finita: dopo nove anni gli U2 pubblicano il loro nuovo album, il sedicesimo in studio, Carnaval De Luz (Emi Record), disponibile dal 13 novembre 2026. L'annuncio arriva nella settimana che segna il 50esimo anniversario della band: era il settembre 1976 quando Larry Mullen Jr. affisse sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School di Dublino il celebre annuncio "Batterista cerca musicisti per formare una band".

Ad anticipare l'uscita del disco è il nuovo singolo Silencio, da oggi disponibile in digitale insieme al videoclip ufficiale girato a Città del Messico dal duo di registi Cliqua. Il brano, che segue il primo estratto estivo Street of Dreams, è un omaggio alle radici surf-punk della band e vanta la produzione aggiuntiva di Ryan Tedder. Prodotto da Jacknife Lee e registrato in diverse località, Carnaval De Luz è composto da 12 tracce che esplorano temi come la spiritualità, l'amicizia, la libertà e la resistenza.

Il progetto si ricollega concettualmente ai due EP a sorpresa pubblicati all'inizio del 2026, Days of Ash uscito il Mercoledì delle Ceneri, ("canti di sfida e sconforto, di lamento" sui mali del mondo li aveva definiti il leader Bono) ed Easter Lily uscito il Venerdì Santo dedicato alla rinascita dalle tematiche inerenti alla religione, la speranza, l'amicizia, la morte, la crisi esistenziale e la trascendenza. Ora arriva un altro capitolo ispirato al calendario liturgico: il "Carnevale" (etimologicamente da carne-levare «togliere la carne», riferito in origine al giorno precedente la Quaresima, in cui cessava l’uso della carne) è il giorno di festa che precede la riflessione della Quaresima e la rinascita pasquale. Accenni spirituali sono presenti nel testo di Silencio, che cita il diavolo, Gesù e la Trinità in uno scatenato rock punk.

L'album, che segna la pubblicazione di ben 24 nuove canzoni degli U2 nel solo 2026, vede collaborazioni di livello: Brian Eno (coautore e ai sintetizzatori in tre brani), Martin Garrix (coautore di Glorify) e Daniel Lanois (alla pedal steel in Torn). La tracklist rivela anche un featuring con la cantante spagnola Rosalía nel brano The Mirror Maker. Il momento più toccante dell'album pare essere rappresentato dalla traccia di chiusura, Torn, una tenera ballata country sui legami familiari spezzati. Il brano è un duetto tra Bono e la grande e compianta Dolly Parton, in quella che si è rivelata essere la sua ultima performance vocale registrata

"È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra; e vede l'uso, per la prima volta in assoluto, di corde flat-wound in una registrazione degli U2. Giusto per dire", ha commentato The Edge. Bono ha invece descritto l'atmosfera del disco: "Avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi! Portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa; oh, lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e, sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d'argento”. "Perché lì vicino, appena fuori dal nostro carnevale di luci, ci sono creature di ogni tipo; la stessa immaginazione che ci dona la creatività può anche dar vita a mostri. Così alziamo il volume dei tamburi. Accendiamo un fuoco più grande. Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall'oscurità, noi non dobbiamo esserlo" conclude Bono che intende a quanto pare accendere una luce in questo momento in cui il mondo sembra impazzito. Non a caso un brano si intitola If The World Is At War We Better Not Be, «Se il mondo è in guerra, è meglio che noi non lo siamo».

Carnaval De Luz sarà disponibile in molteplici formati, tra cui cofanetti deluxe in vinile e CD in edizione limitata, vinili colorati, CD e vinile standard, oltre al formato digitale.

Sarà tutto da scoprire cosa si cela dietro i titoli dei Carnaval De Luz: Go (Carnaval De Luz); La Reina; Street Of Dreams; The Mirror Maker (Rosalía); Superficiality; If The World Is At War We Better Not Be; Silencio; The Greatest Show On Earth; Glorify; Midnight Sunshine; Can't Stop Us Now; Torn'(Feat. Dolly Parton). Come da scoprire saranno anche le date del tour.