Quando il dato diventa esperienza

Un numero, una statistica, una coordinata: siamo abituati a considerare il dato come la forma più fredda della conoscenza. Qualcosa che appartiene alle macchine più che alle persone. La mostra L’umanesimo dei dati di Giorgia Lupi alle Gallerie d’Italia di Vicenza (fino al 2 agosto), a cura di Associazione Illustri, ribalta completamente questa prospettiva. Il dato non è il contrario dell’uomo. È una delle sue forme di racconto.

È probabilmente questo il merito più grande della designer italiana, oggi partner dello studio Pentagram di New York e tra le figure più influenti della data visualization internazionale. Le sue opere non cercano di rendere “belli” i dati. Cercano piuttosto di ricordarci che i dati non sono mai stati impersonali. Prima ancora di diventare informazione, sono stati un gesto, un’emozione, una malattia, una relazione, una scelta. Il percorso espositivo prende avvio dagli sketchbook dell’autrice, esposti per la prima volta, e già questa scelta racconta molto della sua poetica. Prima dell’algoritmo c’è sempre una mano. Prima della visualizzazione digitale esiste un foglio, un tratto di matita, una ricerca paziente di significato. La tecnologia, quindi, non genera il senso: lo amplifica. È una differenza sostanziale. Oggi siamo abituati a pensare che il valore risieda nella capacità delle macchine di elaborare enormi quantità di dati (pensiamo a cosa da un punto di vista concettuale i database che agiscono su moli di dati sterminati, i cosiddetti “database”. Giorgia Lupi sposta l’attenzione su ciò che precede quell’elaborazione. Ogni dato è già una biografia compressa. È il deposito di un’esperienza umana.

Lo dimostrano i lavori più celebri presenti in mostra. Dear Data , entrato nella collezione permanente del MoMA di New York, nasce da una corrispondenza tra l’artista e Stefanie Posavec: cartoline disegnate a mano in cui le due designer raccontano settimane della propria vita attraverso minuscoli gesti quotidiani, emozioni, incontri, telefonate, attese. Non esistono dati astratti. Esistono persone che lasciano tracce.

Lo stesso accade in Book of Life , dove ogni giorno vissuto diventa un punto cucito su carta e tessuto. Oppure in Bruises , nato dalla collaborazione con la musicista Kaki King, in cui una malattia rara viene trasformata in una geografia emotiva che intreccia osservazioni cliniche e vissuto personale. Ancora più intenso è 1.374 Days: My Life with Long Covid , premiato con il Compasso d’Oro nel 2025: qui anni di sofferenza diventano una stratificazione di segni che restituisce visivamente ciò che spesso le parole non riescono a descrivere.

Lupi sembra suggerire che il dato non riduce la complessità dell’esistenza. Al contrario, può diventare uno strumento per restituirla. È una prospettiva che si ritrova anche nei lavori dedicati alle grandi questioni collettive. In The Room of Change i dati ambientali diventano un grande arazzo che racconta il tempo del pianeta. In Inequalities , sviluppato in passato per la Triennale di Milano, istruzione, migrazioni e cambiamento climatico assumono la forma di un linguaggio visivo capace di rendere leggibili fenomeni che, nella loro nudità statistica, rischiano di restare incomprensibili. Il dato non è una conclusione ma un invito a interpretare la realtà.

È qui che la mostra compie un passaggio decisivo. L’umanesimo dei dati non consiste nell’aggiungere un po’ di empatia alla tecnologia. Consiste nel riconoscere che ogni dato nasce già dentro un’esperienza umana. Prima di essere informazione è vita.

Ed è proprio questa intuizione ad aprire una riflessione che va oltre la mostra stessa. Viviamo nell’epoca dell’intelligenza artificiale, sistemi che apprendono elaborando quantità sterminate di dati. Ma che cosa sono, davvero, quei dati? Se rappresentano esperienze, relazioni, desideri, paure, malattie, ricordi, allora le macchine non stanno imparando soltanto informazioni: stanno organizzando tracce dell’umano.

La domanda diventa inevitabile. Se il dato rappresenta, per l’intelligenza artificiale, ciò che l’esperienza rappresenta per l’uomo, è proprio in questa sua irriducibile componente umanistica che si gioca il confine tra elaborazione e coscienza? Oppure è qui che potrebbe nascondersi, un giorno, la possibilità di un salto qualitativo delle macchine?

Naturalmente la mostra non pretende di rispondere. Anzi, ha il merito di lasciare aperto l’interrogativo. La sala conclusiva, dedicata proprio all’intelligenza artificiale, invita i visitatori a lasciare un segno, un disegno, un pensiero sul proprio rapporto con l’IA. Ancora una volta, il dato nasce da un gesto umano.

Forse è proprio questa la lezione più preziosa di Giorgia Lupi. Nell’epoca in cui tutto sembra ridursi a informazione, ci ricorda che ogni informazione è stata, prima di tutto, un’esperienza. E che il compito della cultura non è opporsi ai dati, ma impedire che essi perdano memoria della persona da cui provengono. Perché se il dato è il linguaggio con cui l’uomo racconta se stesso alle macchine, la domanda decisiva resta ancora aperta: sarà sufficiente organizzare milioni di esperienze per generare una coscienza, oppure esiste nel vissuto dell’uomo qualcosa che nessuna elaborazione, per quanto sofisticata, riuscirà mai a trasformare in dato?