Il mistero del calendario “sbagliato” di Qumran, dove l'anno dura 364 giorni

I misteri di Qumran sembrano non finire mai. A quasi ottant’anni dalla scoperta dei Rotoli del Mar Morto (i primi ritrovamenti avvennero nel 1947 ad opera di un giovane pastore beduino), ogni nuova ricerca aggiunge un tassello a uno dei più affascinanti laboratori della storia del giudaismo antico. L’ultima ricerca arriva dall’Università di Tel Aviv e riguarda una questione che, a prima vista, potrebbe sembrare un dettaglio tecnico: il calendario seguito dalla comunità che abitava il piccolo insediamento sulle rive del Mar Morto. In realtà è un tema decisivo, perché dal calendario dipendevano non solo il computo del tempo e la celebrazione delle feste, ma anche l’autorità religiosa e il rapporto con il Tempio di Gerusalemme.

Il professor Eshbal Ratzon propone oggi una nuova interpretazione di uno dei grandi enigmi dei Rotoli: il celebre calendario solare di 364 giorni. La sua teoria, di cui parla in un ampio articolo pubblicato sulla rivista accademica “Tarbiz. A Quarterly for Jewish Studies” (2026), non cambia i dati conosciuti, ma offre una possibile soluzione a un problema che interroga gli studiosi di ebraismo fin dagli anni Cinquanta. Nei manoscritti di Qumran ricorre continuamente il riferimento a un anno anomalo, composto appunto da 364 giorni. Il problema è evidente: l’anno solare dura circa 365 giorni e un quarto. Ogni dodici mesi il calendario di Qumran “perde” oltre un giorno; nell’arco di ventiquattro anni lo scarto raggiunge quasi un mese, facendo slittare progressivamente le feste fuori dalla loro stagione naturale. Se portato avanti abbastanza a lungo, perfino la Pasqua finirebbe per cadere in inverno.

Eppure gli autori dei Rotoli presentano proprio quel calendario come il modello perfetto, quello stabilito da Dio e rivelato a Mosè. Un evidente paradosso. La risposta a questa anomalia sta nella logica teologica della comunità. Il numero 364 non è stato scelto per ragioni astronomiche, ma perché rappresenta un ordine ideale. È divisibile esattamente per sette: l’anno comprende cinquantadue settimane complete e ogni festa cade sempre nello stesso giorno della settimana. La Pasqua, ad esempio, ricorre sempre di mercoledì, il giorno in cui, secondo il racconto della Genesi, Dio creò il sole, la luna e le stelle. Il tempo umano, calibrato sul “potere del sette”, riflette così perfettamente il ritmo della creazione. Insomma, per gli uomini di Qumran il calendario non era semplicemente un modo per misurare i giorni. Era una professione di fede.

Nel giudaismo del Secondo Tempio, infatti, stabilire la data delle feste significava decidere quando offrire i sacrifici e, di conseguenza, esercitare l’autorità sul culto. Non era una disputa astronomica, ma una questione di potere religioso. Per questo il Libro dei Giubilei, uno dei testi più importanti conservati nella biblioteca di Qumran, attacca duramente il calendario lunare seguito a Gerusalemme, accusandolo di aver alterato l’ordine stabilito da Dio. Celebrare le feste in giorni diversi equivaleva ad affermare che il sacerdozio del Tempio aveva tradito l’Alleanza.

Su questo punto gli studiosi discutono da oltre mezzo secolo. Il primo grande interprete del calendario di Qumran fu Shemaryahu Talmon, che negli anni Cinquanta sostenne che quel sistema fosse realmente utilizzato. Secondo lui il calendario costituiva una scelta identitaria: la comunità era disposta ad accettarne perfino i limiti pur di distinguersi dal culto celebrato nel Tempio.

A sostegno di questa interpretazione viene spesso citato il Pesher di Abacuc (uno dei più importanti manoscritti trovati a Qumran, rinvenuto nella Grotta 1; si tratta di un commentario al libro biblico del profeta Abacuc ). Qui un misterioso “sacerdote empio” perseguita il “maestro di giustizia” (ritenuto l’interprete autentico della Torah, forse uno dei leader carismatici della comunità) che si ritirò nel deserto proprio durante Yom Kippur, il Giorno dell’espiazione, evidentemente celebrato in una data diversa. È il segno di una frattura profonda, nella quale il calendario diventa il simbolo della separazione tra due modi (e mondi) opposti di vivere il giudaismo.

Negli ultimi decenni questa lettura è stata contestata soprattutto dallo storico Sacha Stern, dell’University College di Londra. La sua obiezione si basa su un elemento pratico: un calendario che accumula ogni anno più di un giorno di errore non può funzionare. Se fosse stato davvero utilizzato, nel giro di poche generazioni le feste agricole sarebbero finite completamente fuori stagione. Per Stern, dunque, il calendario di 364 giorni rappresentava un ideale teologico, il modello del tempo perfetto immaginato dagli autori dei Rotoli, ma non un sistema realmente applicato.

Lo studio del professor Ratzon propone di operare una sintesi tra le varie possibilità. Secondo il ricercatore israeliano, entrambe le interpretazioni colgono una parte della verità. Il calendario sarebbe stato realmente utilizzato, ma solo nei primi decenni della vita della comunità. Quando lo scarto rispetto al ciclo delle stagioni divenne ormai troppo evidente, esso venne progressivamente abbandonato. Non perché fosse teologicamente sbagliato, ma perché era diventato praticamente insostenibile. La svolta, secondo Ratzon, sarebbe stata favorita anche dal mutato clima politico. Durante il regno dell’asmoneo Alessandro Ianneo, che regnò dal 103 al 76 a.C., i rapporti tra la comunità di Qumran e alcuni ambienti sacerdotali di Gerusalemme sembrano essersi fatti meno conflittuali. Venute meno le ragioni dello scontro, anche il calendario avrebbe perso il suo valore di bandiera identitaria. Da allora il calendario di 364 giorni sarebbe sopravvissuto nei testi come ideale religioso, memoria del tempo perfetto e forse modello destinato a realizzarsi pienamente solo nei “tempi ultimi”.

Naturalmente, la teoria di Ratzon non chiude il dibattito. Anzi, lo rilancia. Studiosi come James VanderKam, tra i massimi esperti del calendario di Qumran, invitano alla prudenza: la documentazione disponibile non consente ancora di ricostruire con certezza il funzionamento concreto del sistema. Altri, come Lawrence Schiffman e John J. Collins, ricordano che il calendario era soltanto uno degli elementi che distinguevano quella comunità, insieme alle norme di purezza, alla disciplina interna e alla convinzione di essere il vero Israele in attesa della fine dei tempi.

Anche l’identità degli abitanti di Qumran resta, a ottant’anni di distanza, oggetto di discussione. La tradizionale identificazione con la setta degli Esseni, proposta già negli anni Cinquanta dal biblista e archeologo domenicano francese padre Roland de Vaux (direttore dell’École biblique di Gerusalemme e responsabile tra il 1951 e il 1956 degli gli scavi a Qumran) e resa popolare dagli studi di Geza Vermes, è oggi considerata plausibile ma per nulla definitiva. Molti preferiscono parlare più prudentemente di un movimento sacerdotale dissidente nato all’interno del giudaismo del Secondo Tempio.

Una cosa, però, appare chiara. Per gli uomini di Qumran il tempo non era una semplice misura astronomica. Era il luogo nel quale si manifestava l’ordine di Dio. Contare i giorni significava interpretare la Scrittura, stabilire il momento giusto del culto e affermare la propria identità religiosa. Ecco perché un calendario apparentemente “sbagliato” continua ancora oggi a far discutere archeologi, storici e biblisti. Dietro quel giorno mancante si nasconde una domanda che attraversa tutta la storia religiosa d’Israele: chi ha l’autorità di stabilire la sacralità del tempo? Forse questo è il motivo per cui Qumran continua a custodire più domande che risposte.