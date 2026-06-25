I Dialoghi di Trani interrogano la complessità

La 25ª edizione della manifestazione affronta temi di interesse sociale e storie di vite ferite, vite ultime, invisibili e molto altro con un ricco cartellone

Complessità è la cifra del nostro tempo. Ma è anche il tema della 25ª edizione de “I Dialoghi di Trani”, una rassegna nata nel 2002 con il contributo dell’editore Giuseppe Laterza e organizzata dall’Associazione culturale La Maria del Porto, in collaborazione con il Comune di Trani e la Regione Puglia. Quest’anno si svolgerà dall’11 al 26 settembre e si concluderà con due appuntamenti internazionali: 8 ottobre Atene, nell’Istituto Italiano di Cultura, e 10 ottobre alla Fiera del Libro di Francoforte, per suggellare un percorso capace di unire le sponde del Mediterraneo, con il mondo del libro rappresentato dalla più importante manifestazione editoriale internazionale.

«La parola che guida questa edizione - complessità - è da ripensare non come ostacolo ma come risorsa», spiega Rosanna Gaeta, direttrice artistica del Festival. «Uno spazio fertile - continua - in cui comprendere meglio il presente e immaginare nuovi modi di abitare il futuro. La complessità non è solo una difficoltà da ridurre, ma una condizione da abitare: un intreccio di relazioni, differenze, livelli e prospettive che richiede nuovi sguardi e nuove parole. I Dialoghi di Trani assumono la complessità come orizzonte comune di riflessione, luogo di incontro tra saperi e strumento critico per interrogare il presente».

I Dialoghi di Trani, inoltre, saranno anche in Normandia a Caen, il 2 e 3 luglio, unico festival invitato nell’ambito del “MILLENIUM - 2027, Année européenne des Normands”. Il Forum sarà dedicato alla presentazione delle iniziative promosse in Normandia e nei territori partner dell’Anno europeo dei Normanni.

Si rinnova inoltre la collaborazione tra i Dialoghi di Trani e il comune dauno di Orsara di Puglia. E con i Comuni di Andria e San Ferdinando di Puglia, che ospiteranno alcuni eventi della rassegna.

ll viaggio dei Dialoghi di Trani si aprirà, come da tradizione, con la cerimonia di premiazione dell’XI edizione del concorso letterario “Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi". Nel ricco cartellone ci sarà spazio anche per il cinema, grazie all’appuntamento con la rassegna cinematografica curata del Circolo del Cinema Dino Risi.

A Trani, durante le date principali del festival, tornerà protagonista la Romania, e parteciperà per il terzo anno consecutivo il Goethe Institut. Anche la Fondazione Treccani Cultura ritorna ai Dialoghi con un nuovo ciclo di incontri a Palazzo San Giorgio. I Dialoghi di Trani affrontano temi di interesse sociale e storie di vite ferite, vite ultime, invisibili.

Con reading, cineforum, presentazioni e spettacoli, la rassegna si apre alla città e dà spazio ad artisti, autori ed autrici emergenti, con il cartellone dei Dialoghi OFF, a cura del Centro Servizio al Volontariato San Nicola ODV – Bari. E poi la Bottega della Poesia, le Vetrine dei Dialoghi, l’appuntamento tradizionale del mattino con il “caffè con l’autore”, workshop su danza e movimento, laboratori curati dalla naturopata Adriana Porro.

Infine, sabato 26 settembre, il pubblico potrà assistere da Trani alla proiezione dell’evento mondiale Manhattan Short Film Festival e votare nella serata i migliori corti provenienti da tutto il mondo selezionati da una giuria internazionale. L’evento, a cura di Sanmarco informatica S.p.A, è nato a New York e si tiene in varie parti del mondo (per l’Italia solo Thiene, Torino e Trani).

I Dialoghi, poi, continueranno anche a ottobre e novembre per i più piccoli, con i DialoghidiJukebooks, dedicati all’infanzia e all’adolescenza per la fascia 0-15 anni. E ospiteranno gli studenti vincitori della seconda edizione del Premio Vasto d’autore – Metamer, presieduto da un giovane talento della letteratura, Matteo Porru, scrittore e giornalista, già Campiello Giovani e Grand Prix du Livre.

OSPITI

A dialogare nella suggestiva cornice del porto di Trani e poi ad Atene, ci saranno tra gli altri: Dacia Maraini, Marianna Aprile, Ilaria Capua, Gianrico Carofiglio, Tommaso Cerno, Marco Travaglio, Gustavo Zagrebelsky, Massimo Nava, Concita De Gregorio, Alberto Pellai, Vittorio Emanuele Parsi, Giorgio Zanchini, Massimo Giannini, Maurizio Bettini, Francesco Giorgino, Nicola Gratteri, Flavia Perina, Mauro Ceruti, Nando dalla Chiesa, Alberto Felice De Toni, Marco Dixit, Piero Dorfles, Barbara Floridia, Yaryna Grusha, Sergio Luciano, Piero Martin, Lia Piano, Gigi Riva, Matteo Saudino, Nello Scavo, Barbara Tamborini, Elena Testi, Daniela Tommasini, Constanze Reuscher.

Giorgio Brizio, Imma Battaglia, Carola Carulli, Domenico Castellaneta, Cristiana Castellotti, Mauro Ceruti, Luca Ciarrocca, Fulvio Colucci, Antonio Decaro, Luca De Biase, Alberto Felice De Toni, Antonio Di Giacomo, Nando dalla Chiesa, Marco Dixit, Piero Dorfles, Barbara Floridia, Giuliano Foschini, Giancarlo Fiume, Marcello Gemmato, Massimo Giannini, Vito Giannulo, Francesco Giorgino, Annamaria Giordano, Nicola Gratteri, Massimo Gramellini, Yaryna Grusha, Anita Guarnieri, Sergio Luciano, Simona Maggiorelli, Piero Martin, Mimmo Mazza, Massimo Nava, Vittorio Emanuele Parsi, Alberto Pellai, Michele Pennetti, Flavia Perina, Lia Piano, Antonio Procacci, Gaetano Prisciantelli, Anna Puricella, Gigi Riva, Simona Sala, Baldo Sansò, Matteo Saudino, Francesca Savino, Nello Scavo, Alessandro Seidita, Barbara Tamborini, Antonio Talia, Elena Testi, Daniela Tommasini, Marco Travaglio, Giorgio Zanchini, Gustavo Zagrebelsky, Joshua Wahlen.