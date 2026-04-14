Scienza & Vita con Avvenire, un nuovo viaggio tra etica e società
di è vita
Sabato al debutto sul quotidiano la pagina che periodicamente curerà il Centro Studi con la formula del "S&V Focus Plus" per documentare e riflettere su grandi questioni etiche del nostro tempo
1 min di lettura
April 14, 2026
Sull’edizione di Avvenire di sabato 18 aprile esordisce S&V Focus Plus, il nuovo appuntamento periodico del Centro Studi Scienza & Vita su Avvenire: una pagina periodica di approfondimento sui grandi temi al crocevia tra scienza, etica e società.
Il battesimo di questa iniziativa è affidato al primo documento di studio di Scienza & Vita, dedicato all’inquinamento digitale, un fenomeno attuale che interpella stili di vita, consapevolezza e responsabilità collettiva. Ne parleremo oggi su questa prima pagina di Focus Plus firmata da alcuni consiglieri di Scienza & Vita. Seguirà nelle prossime settimane un confronto con altri autorevoli studiosi.
Per capire cos’è l’inquinamento digitale, è online sul sito di Scienza & Vita un breve cartoon video: uno strumento per prendere coscienza in soli tre minuti di questa nuova sfida.
© RIPRODUZIONE RISERVATA