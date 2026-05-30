«C’è una tecnologia che umanizza l’assistenza»

Il progetto "Ovunque vicini" per malati di sclerosi laterale amiotrofica vuole facilitare il contatto tra famiglie, specialisti e territorio. Nasce dalla collaborazione tra Aisla e Centri clinici Nemo con il supporto della app Isa

Vi sono momenti nei quali il progresso tecnico e scientifico, anziché presentarsi come un fatto separato dalla vita concreta delle persone, si lascia finalmente ordinare a un principio più alto e più umano: quello della solidarietà. In questi momenti, la tecnica cessa di essere un semplice strumento e diviene parte di un disegno civile e morale, capace di ridurre le distanze, di colmare le solitudini, di restituire dignità laddove la fragilità sembra imporre silenzio e isolamento. È in questa prospettiva che desidero parlare del progetto “Ovunque Vicini”, nato dalla collaborazione tra AiSla, il Centro clinico NeMO e l’app Isa, e realizzato insieme al direttore di AiSla, Grazia Micarelli.

Oggi non scrivo soltanto come rappresentante dei Centri clinici NeMO. Parlo, prima ancora, come uomo che ogni giorno entra nelle case e nelle vite di persone che affrontano la fragilità con una dignità straordinaria. Persone e famiglie che, nel confronto quotidiano con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), ci insegnano che la sofferenza non annulla il valore della persona, ma anzi richiama con maggiore forza il dovere della comunità di farsi presente, di accompagnare, di condividere.

In queste settimane, papa Leone XIV ha più volte richiamato l’attenzione del mondo sul rapporto tra intelligenza artificiale e dignità umana, e lo ha analizzato nella recente enciclica Magnifica humanitas. È un richiamo quanto mai opportuno: la tecnologia sarà davvero progresso soltanto se saprà restare subordinata alla persona, alla sua libertà, ai suoi legami, al suo irriducibile valore.

Il progetto “Ovunque vicini“ nasce precisamente da questa convinzione. Non considera l’innovazione come un fine in sé, ma come uno strumento di prossimità e di giustizia. La medicina più avanzata non è quella che si limita a curare il corpo. È quella che custodisce la persona. È quella che protegge la famiglia. È quella che non lascia nessuno indietro. In questo senso, “Ovunque vicini” non è soltanto un’innovazione organizzativa o tecnologica. È una promessa. La promessa che nessuna persona con Sla sarà lasciata sola. La promessa che la distanza geografica non diventerà mai distanza umana. La promessa che, ovunque si viva, in un piccolo paese di montagna, su un’isola, in una periferia lontana la competenza specialistica e la cura potranno arrivare a casa, ogni giorno dell’anno.

Si tratta, in fondo, di affermare un principio di uguaglianza sostanziale, secondo il quale il diritto alla salute non può dipendere dal luogo di residenza, dalla disponibilità dei servizi o dalla forza delle circostanze. Là dove il bisogno è più intenso e l’offerta di cura più fragile, la Repubblica e le sue istituzioni, insieme alle realtà sociali e civili, sono chiamate a una responsabilità ancora maggiore.

“Ovunque vicini” unisce tre grandi forze. AiSla, con la sua presenza viva e capillare nelle comunità, capace di ascoltare i bisogni e di sostenere le famiglie. I Centri clinici NeMO, con la loro eccellenza clinica ed esperienza multidisciplinare, maturata accanto alle persone con malattie neuromuscolari. L’app Isa, che mette la tecnologia al servizio della relazione, rendendo possibile un contatto continuo, semplice e immediato tra le famiglie, gli specialisti e il territorio.

Questa convergenza tra competenza scientifica, partecipazione associativa e innovazione digitale rappresenta una forma alta di collaborazione, nella quale ciascuno conserva la propria identità e, al tempo stesso, contribuisce a un disegno comune.

Perché curare non significa soltanto prescrivere terapie. Curare significa farsi prossimi. Significa dire a una madre, a un marito, a un figlio che assiste una persona amata «noi ci siamo». Significa trasformare il sapere medico in presenza. Trasformare la competenza in consolazione. Trasformare la distanza in vicinanza. In questa luce, la tecnologia non sostituisce la relazione. La rende possibile, ovunque.

Ed è forse questo il significato più profondo del progetto: ricondurre l’innovazione alla sua finalità più autentica, che non è l’efficienza fine a sé stessa, ma il servizio alla persona. La tecnica trova il suo valore quando diviene strumento di umanizzazione, quando sostiene la libertà e la dignità di chi vive una condizione di particolare vulnerabilità.

In un tempo nel quale il rischio della frammentazione e dell’isolamento è sempre presente, “Ovunque vicini” propone un modello diverso: una comunità di cura che si organizza, che coopera, che si assume la responsabilità di restare accanto. E questo stare accanto non è soltanto un gesto di solidarietà. È un dovere morale e civile. È il segno di una società che riconosce nei più fragili non un limite, ma una misura della propria maturità democratica.

“Ovunque vicini” non è dunque solo un progetto. È un modo nuovo di intendere la medicina. È un modo concreto di dare attuazione al diritto alla salute. È un patto di fedeltà verso le persone e le loro famiglie. Ed è, soprattutto, la testimonianza che quando la scienza, le istituzioni e la comunità sanno lavorare insieme, nessuna distanza è insuperabile e nessuna fragilità è condannata alla solitudine.