Il “giro d’Italia” (in luoghi di vacanza) per la prevenzione oncologica femminile

Migliaia di visite gratuite nei primi tre anni, alcune decine di casi “sospetti” scoperti e avviati ad approfondimenti. Il successo di “Vittoria for Women Tour” dipende anche dai luoghi scelti per proporre lo screening anti-tumori alle donne: città e paesi scelti per le ferie

Parte il 27 giugno da Taormina il viaggio in cinque tappe del “Vittoria for Women Tour” sulla prevenzione delle malattie oncologiche femminili e sul benessere fisico. Un’iniziativa che ha come cornice località turistiche è che nel tempo ha mostrato di essere molto apprezzata dal pubblico che in un momento di relax può dedicarsi con calma alla propria salute, evitando i tempi lunghi delle prenotazioni.

Ogni appuntamento è all’interno del Trofeo Italiano di Beach Rugby con il claim “La prevenzione femminile è la nostra meta”. Protagonista il nuovo VittoriaBus, centro di informazione e prevenzione itinerante che consentirà di effettuare visite senologiche gratuite grazie al supporto dei medici Lilt operativi sul territorio.

Anche quest’anno è promossa una raccolta fondi a sostegno delle visite e degli esami offerti da Lilt in occasione della campagna Nastro Rosa di ottobre, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Rinnovato il sostegno al movimento del rugby femminile per garantire la presenza in campo di almeno tre squadre femminili.

Questa quarta edizione è caratterizzata dalla collaborazione con Heimi Salute e Prevenzione, un giovane gruppo di medici ed esperti che fa divulgazione sui social e con Pausetiv, piattaforma digitale per la salute in menopausa. I partecipanti potranno monitorare i principali parametri vitali grazie all’applicazione di salute digitale Come Stai, di Vittoria Servizi.

Nel corso delle prime tre edizioni, il Vittoria for Women Tour ha effettuato 4.270 visite e 211 casi sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti. Dopo la Sicilia le tappe sono Pescara il 4-5 luglio, San Felice Circeo l’11-12 luglio, Alpago (Belluno) il 18-19 luglio e San Benedetto del Tronto il 25-26 luglio.