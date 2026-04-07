«Eravamo troppo poveri per quella nascita: ma le suore hanno salvato mia figlia dall’aborto»
di è vita
Una nuova testimonianza sul Servo di Dio Carlo Casini negli anni della sua presidenza di un’antica istituzione assistenziale fiorentina legata alle Domenicane
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April 7, 2026
Continuiamo la pubblicazione delle testimonianze inedite sul Servo di Dio Carlo Casini rese dai collaboratori durante la sua esperienza come presidente del cda del Conservatorio San Pier Martire a Firenze dal 1978 al 2018 (www.conservatoriosanpiermartire.it). Questa è di S.M., inserviente di origini asiatiche, inizialmente dipendente della comunità religiosa delle suore Domenicane occupanti gli ambienti di proprietà del Conservatorio e gestori della scuola dell'infanzia, e successivamente passato alle dipendenze del Conservatorio e della scuola primaria da questo gestita.
Quando tornai dallo Sri Lanka e mi sposai con S. lavoravo come inserviente presso la comunità religiosa delle suore Domenicane. Ero un uomo semplice e laborioso, ma portavo nel cuore il peso di una vicenda familiare difficile: mia moglie era incinta, e noi, segnati dalle ristrettezze economiche, avevamo già deciso di ricorrere all'aborto. Io stesso faticavo a trovare il coraggio di esprimere apertamente questa dolorosa intenzione. Fu la comunità religiosa, con la sua attenzione e sensibilità, a cogliere la gravità della situazione e ad accompagnarmi in un dialogo sincero. Confessai che mia moglie aveva fissato un appuntamento per interrompere la gravidanza, temendo di non avere i mezzi per crescere il bambino. Di fronte alla vicinanza e alla promessa di sostegno, presi l'impegno di rinunciare a quella scelta, confidando nell'aiuto che mi sarebbe stato offerto.
La comunità si attivò prontamente, coinvolgendo il Centro per la Vita e chiedendo un confronto con il presidente Carlo Casini. Grazie alla sua guida, il Movimento per la Vita si mobilitò con assistenza medica e sostegno concreto. Così nacque N., segno luminoso di speranza e di amore custodito. Mia figlia, accolta e accompagnata nel suo cammino, poté frequentare l'intero percorso scolastico alla "San Pier Martire".
Questa storia rimane testimonianza viva dell'attenzione di Carlo Casini alla persona, figlio di Dio, e della sua capacità di trasformare una fragilità in un futuro di vita piena e dignitosa.
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