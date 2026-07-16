Via libera della Camera alla legge elettorale, tensioni in Aula

Via libera della Camera alla legge elettorale. Lo Stabilicum (o Melonellum) passa con 217 sì, 152 no e due astenuti. Il centrodestra di Governo aveva annunciato voto favorevole, centrosinistra e Futuro Nazionale il proprio voto contrario. Il testo passa ora al Senato per il via libero definitivo. Il testo prevede un un sistema "misto", proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che supera la quota del 42% dei voti. Niente preferenze invece, dopo la bocciatura in Aula dell'emendamento che le introduceva (sia pure con i capilista bloccati): parlamentari saranno eletti attraverso le liste bloccate.

Tensioni in Aula prima del voto: i deputati delle opposizioni hanno esposto dei cartelli di protesta con la scritta: "Meloni ha fallito", "legge elettorale = legge truffa", "la maggioranza non esiste più: a casa". Durissima la segretaria dem Elly Schlein nelle dichiarazioni prima del voto: «Quanta ipocrisia in questa Aula da coloro che hanno sfiduciato Meloni, chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione di Meloni. Almeno quaranta persone hanno tradito». Sulla stessa linea il leader del M5s, Giuseppe Conte: «Mentre i salari si abbassano e i prezzi del carburante schizzano il governo ha deciso che la priorità del Paese è la legge elettorale: si vogliono cambiare le regole del gioco per passare dalla stabilità alla inamovibilità».

«Se nel campo largo sono così convinti di vincere le elezioni dovrebbero valutare valida e interessante questa legge elettorale» che consente a chi vince di governare, rivendica Alessandro Colucci (Noi Moderati), cui ha risposto Matteo Richetti (Azione). «Il collega Colucci (di Noi Moderati, ndr) dice che l'opposizione si è opposta per partito preso. No, Azione non si è opposta a priori. Ci siamo confrontatati su tutto», ma ciò detto «siamo convinti che serva un sistema politico fondato su altre basi. Il punto è che si sta cercando di fare il premierato» senza cambiare la Costituzione.

«Avremmo voluto preferenze e non liste bloccate, avremmo voluto una legge senza l'obbligo delle quote rosa» dice invece Edoardo Ziello (Futuro Nazionale), secondo cui «in questa legge c'è il tentativo di costruzione di un cordone sanitario da parte del centrodestra con il centrosinistra contro il generale Vannacci». Mentre per il forzista Nazario Pagano «l'obiettivo della proposta è trovare un punto di equilibrio rispettoso delle sentenze della Corte Costituzionale» e il testo è stato definito Stabilicum perché «garantisce "la stabilità». Mentre per Giovanni Donzelli (FdI), la partita sulle preferenze potrebbe riaprirsi in Senato: «Giorgia Meloni ha detto che dopo l'approvazione della legge elettorale alla Camera avremmo fatto una riflessione e faremo una riflessione». Da Bari, invece, è gelido il leader della Lega, Matteo Salvini: «Di legge elettorale non ho niente da dire, tema non pervenuto, è più lontano della fisica quantistica»