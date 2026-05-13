Vaticano ai lefebvriani: «Non ordinare nuovi vescovi o sarà scisma»

«Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità sacerdotale san Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio», si legge nella dichiarazione diffusa oggi dalla Sala stampa della Santa Sede, a firma del cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto della Dottrina della Fede. «Questo gesto costituirà 'un atto scismatico', 'l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa'». Il Papa, si legge ancora, «continua nelle sue preghiere a chiedere che i responsabili della Fraternità ritornino sui loro passi in merito alla gravissima decisione che hanno preso». Il 19 febbraio scorso, infatti, i Lefebvriani avevano di fatto interrotto il dialogo con il Vaticano, e affermato che andranno avanti nella scelta delle consacrazioni episcopali, evento che il cardinale aveva cercato di scongiurare parlando di possibili «gravi conseguenze» e chiedendo l'apertura di un dialogo. Oggi il nuovo pronunciamento di Fernandez, con il riferimento alla preghiera dello stesso Leone XIV perché i lefebvriani, cioè i seguaci del vescovo scismatico Marcel Lefebvre, non compiano le annunciate ordinazioni.