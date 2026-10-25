Il dodicenne italiano che ha costruito la più grande città su Minecraft

Davide Farioli di Tradate in un anno e mezzo ha costruito online una metropoli 75 volte più grande di New York, riproducendo grazie al popolarissimo videogioco non solo le facciate degli edifici ma anche gli interni. «Ma da grande non voglio fare l'architetto, sogno di diventare pilota di linea»

A New York non c’è mai stato. Ma se un giorno Davide Farioli ci metterà piede, qualche angolo potrà sembrargli stranamente familiare. Il dodicenne residente a Tradate, in provincia di Varese, da circa un anno e mezzo costruisce una versione tutta sua della metropoli americana. Che non è una copia perfetta di Manhattan ma dalla Grande mela e dalle sue rappresentazioni cinematografiche prende ampiamente spunto. Ci sono grattacieli, villette a schiera, negozi, un centro commerciale, una banca, una stazione di polizia e un ponte, ispirato – manco a dirlo – a quello di Brooklyn: il tutto riprodotto non solo nella facciata ma anche negli arredamenti interni.

A questo punto qualcuno potrebbe pensare a un modellino ben fatto. Invece per costruire la sua città Davide non ha usato colla e cartone e nemmeno mattoncini Lego bensì Minecraft, popolarissimo videogioco in cui il mondo è fatto di blocchi che si possono rompere, raccogliere, spostare e trasformare.

È esattamente quello che ha fatto Davide impilando circa 500mila blocchi che – nel mondo reale – occuperebbero 500 chilometri lineari. «In lunghezza – ci spiega soddisfatto – è come andare da Milano a Roma, in larghezza da Milano a Torino: oggi su Minecraft nessun altro, da solo e con una Nintendo Switch, ha costruito una città più grande». Non a caso Davide ha candidato la sua città al Guinness World Records.

Davide ha scelto di giocare nella cosiddetta "modalità Sopravvivenza", una modalità che impone all’utente di procurarsi da zero gli strumenti e i mattoncini per costruire. «Nella "modalità Creativa", che è quella ordinaria, un palazzo lo tiri su in venti minuti; in "modalità Sopravvivenza" ci metti anche un’ora. Ma ti godi ogni blocco che posizioni e sai che te lo sei guadagnato, vuoi mettere la soddisfazione?».

Senz’altro la determinazione non manca a questo ragazzo che ha dovuto aggirare anche un limite tecnico della Nintendo Switch, la cui potenza non bastava per processare una città così grande a meno di spianare un mondo esistente e ricostruirci sopra. Per portare a termine la sua impresa – nata come una sfida personale dopo aver visto un video su YouTube – Davide ha giocato diecimila ore, più o meno un anno e mezzo. «I compiti di solito li finisco velocemente e poi ho tempo libero che – sottolinea – non sempre impiego con Minecraft. Mi piacerebbe uscire di più con i miei amici ma sono sempre sul divano passando da TikTok a Discord…».

In tutto questo tempo ha avuto momenti di nervosismo ma – dice – «mai l’idea di fermarmi: difficile è stato, per esempio, ricreare le fontane tonde dato che Minecraft è fatto di cubi. La costruzione più difficile è stata la stazione di polizia che però è anche una delle mie preferite. Ora vorrei costruire il Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo, che vorrei replicare fedelmente anche negli interni».

A chi gli chiede se tutto questo edificare gli abbia per caso fatto venire voglia di un futuro lavoro nell’edilizia o di diventare architetto, Davide con la stessa sicurezza dice no: «Da grande farò il pilota di linea. O al massimo il programmatore».