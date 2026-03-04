La disciplina della sabbia e l’estetica dell’effimero

Ci sono artisti che aggiungono. E poi ci sono quelli che tolgono. Giulia, in arte Ghibli, appartiene alla seconda specie. La sua materia è la sabbia: povera, instabile, destinata a scivolare via. Eppure, tra le due mani, diventa racconto. Non esistono tela né colori. Ci sono un tavolo luminoso, un cono di luce e un pubblico che guarda. La sand art è un’arte che non concede repliche. Le figure nascono e si dissolvono nel giro di pochi secondi. Un volto diventa paesaggio, un paesaggio si trasforma in carezza, una carezza in addio. Tutto accade in diretta. E forse è proprio questo il punto: la bellezza non si trattiene, si attraversa. Giulia racconta che il senso dell’arte, per lei, abita uno spazio invisibile. Sta tra il suono, il movimento e lo sguardo di chi osserva. Non è nel gesto, ma nel passaggio. Ricorda ancora la prima volta che ha disegnato sulle note di Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone. L’oboe respirava, e lei con lui. Le mani hanno tremato un istante, poi hanno iniziato a muoversi come guidate da qualcosa di esterno. In quel momento ha capito che non stava illustrando la musica: ne era diventata un’estensione. Ma quella naturalezza non è un dono improvviso. È disciplina. È ripetizione. È studio dei gesti fino a renderli fluidi come un respiro. Solo quando la tecnica si ritira, quando smette di voler essere protagonista, può entrare l’abbandono.

E lì, in quell’incrocio tra controllo e fiducia, accade l’arte. La sua fragilità, per anni, è stata il colore. Troppe tonalità la disorientavano. La vita stessa le sembrava eccessiva, rumorosa. Ha scoperto che sottrarre è più difficile che aggiungere, ma anche più vero. Non serve accumulare per emozionare: basta lasciare spazio. Forse è questa la lezione che la sabbia le ha insegnato. Accettare il limite. Non combatterlo, ma ascoltarlo. Le fragilità sono crepe che indicano la strada. Se oggi il suo stile è riconoscibile, lo deve a quel processo interiore che l’ha portata a smettere di forzare e a iniziare ad aderire a sé stessa. Prima di ogni performance c’è un silenzio, un attimo sospeso. È lì che ritrova il suo asse. Poi la luce si accende, la sabbia cade, e tutto comincia. La luce rivela le forme, ma è l’ombra a dare profondità. Senza buio non c’è figura. Senza fragilità non c’è verità. Quando l’ultima immagine svanisce e resta solo il tavolo luminoso, il pubblico capisce che ciò che ha visto non era fatto per durare. Era fatto per essere vissuto. E forse è questa la forma più onesta di bellezza: quella che non chiede di restare, ma di essere ricordata. La nota che Giulia porta con sé è Following a Bird di Ezio Bosso. Una musica che invita a seguire senza trattenere, a muoversi senza possedere. Le ricorda di restare in ascolto, di non avere paura del cambiamento, di accettare che ogni forma – come ogni emozione – sia provvisoria. In fondo la sabbia le ha insegnato proprio questo: che tra luce e ombra non c’è conflitto, ma dialogo. E che è dall’incontro tra le due che nasce ogni immagine. Anche la nostra.