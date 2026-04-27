Caterina è povera e ha bisogno di cure

Antonella Mariani di

La donna, 76 anni, vive in una casa per indigenti in una città del Centro Italia, con la sua piccola pensione sociale. È seguita dalla Caritas parrocchiale e si è rivolta al centro di ascolto diocesano per un aiuto economico, perché deve affrontare spese odontoiatriche importanti