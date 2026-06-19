Maria Goeppert-Mayer, i gusci nascosti dell’universo

Proseguo la mia carrellata di scienziati e scienziate della storia. Li studio negli archivi mentre scrivo i miei libri, e in questo spazio prezioso nel web mi fermo su di loro per cercarne la spiritualità. Perché io la mia la sto ancora cercando, e da fisica non posso far finta che questa domanda non esista. Oggi vi parlo di Maria Goeppert-Mayer. Maria Goeppert-Mayer ha spiegato la struttura a gusci del nucleo atomico, mostrando perché alcuni nuclei con particolari numeri di protoni o neutroni, i cosiddetti numeri magici, risultano straordinariamente stabili. Con un’intuizione decisiva introduce l’interazione spin-orbita nel modello nucleare e riesce a dare un ordine a ciò che fino ad allora appariva come una lista di anomalie sperimentali. È una fisica elegante, quasi architettonica: il nucleo non è un ammasso informe, è una struttura organizzata in livelli energetici, in gusci che si riempiono secondo regole precise.

Ma la sua storia non è lineare come le sue equazioni. Per anni lavora senza stipendio o con incarichi marginali, a causa delle regole accademiche che impedivano ai coniugi di occupare entrambi una posizione stabile nella stessa università. È una delle grandi menti del Novecento e allo stesso tempo una presenza invisibile nelle strutture ufficiali del potere accademico. La sua spiritualità, se la cerco nei dettagli, sta nella perseveranza silenziosa. Nella fedeltà alla ricerca anche quando il riconoscimento tarda ad arrivare. Non costruisce una retorica della rivendicazione, costruisce modelli teorici solidissimi. E quando finalmente riceve il Nobel per la Fisica nel 1963, insieme a Jensen e Wigner, non è una vittoria improvvisa, è la conferma di una coerenza lunga decenni. La sua vita racconta una verità semplice: la struttura può essere invisibile ma è determinante. Come nei nuclei atomici, anche nelle vite umane esistono livelli profondi che sostengono la stabilità esterna. Non sempre ciò che tiene insieme una persona è visibile a occhio nudo.

L’insegnamento universale è questo: la solidità nasce dall’organizzazione interna, non dal rumore esterno. E spesso il riconoscimento arriva dopo che il lavoro è già stato fatto con rigore e dedizione. E adesso la domanda, semplice e diretta: quali sono i vostri “gusci interni”, le strutture invisibili che vi tengono stabili quando tutto intorno sembra instabile? E state coltivando la vostra architettura interiore con la stessa pazienza con cui pretendete risultati esteriori? Se vi va, scrivetemi a interferenze@avvenire.it: leggerò tutte le vostre risposte.