Il simbolo dell’infinito è diventato familiare. Compare nei gioielli, nei tatuaggi, nelle dichiarazioni d’amore e perfino nei nomi dei pacchetti telefonici che, nonostante la promessa, presentano quasi sempre qualche limite scritto in caratteri piccolissimi.

Ma che cos’è davvero l’infinito?

Non è semplicemente un numero molto grande. Per quanto grande sia un numero, possiamo sempre aggiungere uno e ottenerne uno maggiore. L’infinito indica qualcosa che non termina, qualcosa che non possiamo raggiungere continuando a contare. Per secoli matematici e filosofi lo hanno trattato con cautela. Un conto è dire che una successione può continuare senza fine; un altro è considerare l’infinito come un oggetto matematico compiuto. Alla fine dell’Ottocento, Georg Cantor mostrò che gli insiemi infiniti non sono tutti uguali. I numeri naturali — uno, due, tre e così via — sono infiniti. Anche i numeri pari sono infiniti. Potrebbe sembrare che siano la metà, perché rappresentano soltanto una parte dei numeri naturali. Eppure possiamo associare ogni numero naturale a un numero pari: uno con due, due con quattro, tre con sei. Nessuno rimane escluso.

Negli insiemi infiniti, una parte può contenere tanti elementi quanti l’intero. Cantor dimostrò inoltre che esistono infiniti più grandi di altri. I numeri reali, quelli che possiamo collocare lungo una linea continua, non possono essere messi in corrispondenza uno a uno con i numeri naturali. La matematica aveva scoperto una gerarchia dell’infinito.

L’universo, però, è davvero infinito?

Non lo sappiamo. Possiamo osservare soltanto una regione del cosmo: l’universo osservabile, limitato dalla velocità della luce e dall’età dell’universo. Oltre quell’orizzonte potrebbero esistere regioni che non hanno avuto il tempo di inviarci alcun segnale. L’universo potrebbe estendersi infinitamente oppure essere finito senza possedere un bordo, un po’ come la superficie della Terra è finita ma permette di avanzare senza incontrare un precipizio alla fine della carta geografica. Naturalmente lo spazio cosmico ha più dimensioni della superficie terrestre, quindi l’analogia serve soltanto ad avvicinarci all’idea. Quando immaginiamo l’infinito, la mente incontra un limite. Possiamo pronunciarne il nome, manipolarne il simbolo, usarlo nelle equazioni. Ma non possiamo formarci un’immagine completa di qualcosa che non finisce mai. Forse è anche per questo che l’infinito attraversa il linguaggio della fede. Indica ciò che supera ogni misura, ciò che non può essere contenuto nello spazio e nel tempo dell’esperienza umana. Scienza, matematica e religione usano la stessa parola, ma non sempre parlano dello stesso infinito. Nella vita quotidiana, invece, trasformiamo “per sempre” in una promessa. Sappiamo che il nostro tempo non è infinito, eppure sentiamo il bisogno di pronunciare parole che lo superino. Forse non promettiamo una durata materialmente interminabile. Promettiamo che qualcosa conserverà il proprio significato anche attraversando il cambiamento.

Il limite della vita rende prezioso ciò che amiamo. Se le giornate fossero infinite, potremmo rimandare ogni gesto senza perderlo. È proprio perché il tempo finisce che una scelta diventa necessaria. Quale cosa vorreste che durasse per sempre?

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