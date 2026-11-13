L'ordine è capace di accogliere gli imprevisti senza rompersi

La parola “ordine” ci rassicura. Una casa ordinata, un’agenda ordinata, pensieri messi finalmente in ordine. L’ordine ci dà l’impressione che ogni cosa sia al proprio posto e che, almeno per qualche minuto, il mondo abbia deciso di collaborare.

Anche la scienza cerca ordine. Cerca regolarità nei fenomeni, relazioni che si ripetono, leggi capaci di descrivere ciò che accade. Se lasciamo cadere cento volte un oggetto, non vogliamo cento racconti differenti: cerchiamo una legge che permetta di comprendere tutti quei moti insieme.

Ma l’ordine della natura non coincide necessariamente con l’ordine che piace a noi. Un cristallo, per esempio, possiede una struttura regolare: i suoi atomi sono disposti secondo uno schema che si ripete. Un gas, invece, è formato da particelle che si muovono in modo disordinato.

Eppure anche il gas obbedisce a leggi precise. Non possiamo seguire facilmente la traiettoria di ogni singola molecola, ma possiamo descrivere grandezze collettive come pressione, volume e temperatura. A livello microscopico regna un movimento continuo. A livello macroscopico emerge un comportamento ordinato.

La termodinamica ha introdotto una grandezza legata al numero di configurazioni possibili di un sistema: l’entropia. Viene spesso presentata come la misura del disordine, anche se questa definizione, da sola, può essere fuorviante. L’entropia ci aiuta a capire perché alcuni processi avvengano spontaneamente in una direzione e non in quella opposta.

Un cubetto di ghiaccio lasciato in una stanza calda si scioglie. Non vediamo mai l’acqua presente nel bicchiere raccogliersi spontaneamente e tornare un cubetto perfetto cedendo calore alla stanza. Le leggi microscopiche non vietano semplicemente ogni movimento inverso, ma le configurazioni compatibili con l’equilibrio sono immensamente più numerose. La probabilità decide la direzione che osserviamo.

Questo non significa che l’universo produca soltanto disordine. Sulla Terra vediamo continuamente nascere strutture organizzate: cristalli, cellule, organismi, ecosistemi. La vita riesce a mantenere un ordine locale perché non è un sistema isolato. Riceve energia dall’esterno e restituisce calore e materia all’ambiente.

Il nostro corpo non conserva la propria organizzazione restando immobile. Lo fa attraverso milioni di trasformazioni, scambi e correzioni. Respiriamo, digeriamo, ripariamo tessuti, eliminiamo sostanze. La stabilità della vita è un’attività continua.

Lo stesso accade nelle comunità. L’ordine non nasce necessariamente quando tutti fanno la stessa cosa. Un’orchestra è ordinata proprio perché strumenti diversi producono suoni diversi seguendo relazioni comuni. Se tutti suonassero la stessa nota, avremmo forse molto ordine, ma difficilmente una sinfonia. A volte confondiamo l’ordine con il controllo. Vorremmo che le persone occupassero il posto che abbiamo assegnato loro, che le giornate seguissero i programmi e che il futuro rispettasse il calendario. Ma i sistemi vivi non funzionano come scaffali.

Un ordine troppo rigido impedisce il cambiamento. Un disordine assoluto impedisce la continuità. La vita sembra abitare nel mezzo: abbastanza organizzazione per conservarsi, abbastanza libertà per trasformarsi.

Forse mettere ordine non significa eliminare ogni imprevisto. Significa costruire una forma capace di accoglierlo senza rompersi. Qual è la prima cosa che mettete in ordine quando volete sentirvi meglio?

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