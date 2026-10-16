Il vuoto non è il nulla

Quando diciamo “vuoto”, immaginiamo qualcosa che manca. Una stanza vuota non contiene mobili né persone. Un bicchiere vuoto non contiene più acqua. Un posto vuoto a tavola rende visibile un’assenza. Il vuoto, nel linguaggio quotidiano, sembra essere il nome che diamo al niente.

Anche la fisica, per molto tempo, lo ha immaginato così: uno spazio completamente privo di materia. Un palcoscenico rimasto senza attori. Poi è arrivata la meccanica quantistica e ha scoperto che perfino il palcoscenico, quando sembra vuoto, non riesce a stare fermo.

Il vuoto quantistico non è il nulla. È lo stato di minima energia di un sistema, ma al suo interno i campi quantistici continuano a presentare fluttuazioni. Non possiamo pensarlo come una scatola dalla quale abbiamo tolto ogni cosa. Anche se eliminiamo tutte le particelle che possiamo rimuovere, rimane una struttura fisica, rimangono i campi, rimangono possibilità di interazione.

È difficile da immaginare perché la nostra esperienza è costruita su oggetti visibili. Se una scatola non contiene scarpe, libri o vecchi caricabatterie di telefoni che non possediamo più, per noi è vuota. La natura, però, non è obbligata a organizzarsi come il ripostiglio di casa.

Gli effetti del vuoto quantistico possono essere osservati. In particolari condizioni, due superfici metalliche poste molto vicine subiscono una forza legata alle diverse modalità di fluttuazione dei campi all’interno e all’esterno dello spazio che le separa. È il cosiddetto effetto Casimir. Non significa che dal nulla possiamo ricavare gratuitamente energia illimitata, come ogni tanto promettono annunci che sarebbe meglio non finanziare. Significa che il vuoto possiede proprietà fisiche.

Anche il cosmo contiene enormi regioni nelle quali la densità di materia è bassissima. Eppure quelle regioni fanno parte della struttura dell’universo. Il vuoto separa stelle e galassie, ma permette anche alla luce di viaggiare. Non è soltanto una distanza da eliminare: è una condizione perché qualcosa possa muoversi e raggiungere qualcos’altro.

Nella vita, invece, facciamo di tutto per non lasciare spazi vuoti. Riempiamo i silenzi con parole, le attese con lo schermo del telefono, le giornate con impegni. Se compaiono dieci minuti liberi, li consideriamo spesso un guasto nell’organizzazione e cerchiamo immediatamente una notifica con cui ripararli.

Eppure senza intervalli non esiste ritmo. La musica ha bisogno delle pause. Un testo ha bisogno degli spazi. Una conversazione vera ha bisogno di momenti nei quali non stiamo già preparando la frase successiva. Perfino il sonno, che a volte trattiamo come tempo sottratto alla vita, è indispensabile perché il cervello possa consolidare ricordi e ristabilire equilibri.

Il vuoto può fare paura quando prende la forma di una perdita. Non tutte le assenze devono essere riempite e non tutte possono esserlo. Alcune rimangono con noi e modificano la forma del nostro mondo. Ma esistono anche vuoti che diventano disponibilità: il posto lasciato a un incontro, a un’idea, a qualcosa che non avevamo programmato.

La fisica ci insegna che il vuoto non equivale necessariamente al nulla. Forse potremmo ricordarlo anche quando una pausa ci sembra inutile. Ciò che appare vuoto potrebbe essere lo spazio nel quale qualcosa sta diventando possibile.

Vi piace avere qualche momento della giornata senza niente da fare?

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