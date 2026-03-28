John Bell che sapeva scompigliare le carte

John Stewart Bell aveva un problema con le scorciatoie concettuali. Non le trovava eleganti, non le trovava utili, soprattutto non le trovava oneste. Mentre intorno a lui la meccanica quantistica veniva raccontata come un catalogo di paradossi affascinanti, lui provava un fastidio crescente. Non perché i paradossi non esistessero, ma perché venivano usati come decorazioni narrative. Bell voleva capire se dietro quelle frasi brillanti ci fosse davvero una struttura logica che reggesse. E quando non la trovava, non alzava le spalle: smontava tutto. Il suo nome è legato alle disuguaglianze che portano la realtà nel punto più scomodo possibile. Non dicono che il mondo è strano. Dicono che il mondo non può essere contemporaneamente locale, realistico e compatibile con ciò che osserviamo. Non è poesia, è una scelta obbligata. Non c’è trucco. Non c’è interpretazione comoda. O rinunci a un’idea cara, o accetti che stai mentendo a te stesso. Bell non diceva cosa dovevi pensare. Ti toglieva le scuse per non pensare fino in fondo.

Per anni il suo lavoro rimase come una specie di ordigno teorico silenzioso. C’era, ma nessuno aveva davvero voglia di farlo esplodere. Poi arrivarono gli esperimenti. E fecero quello che gli esperimenti fanno quando sono ben fatti: tolsero ogni possibilità di ambiguità. La natura, ancora una volta, non stava dalla parte delle nostre preferenze filosofiche. Bell non festeggiò. Non si atteggiò a profeta. Continuò a dire che il problema non era la quantistica, ma il nostro bisogno di raccontarla in modo rassicurante. Questa cosa, ogni volta che ci penso, entra dritta nella mia ricerca interiore come una lama pulita.

Perché anch’io, come tutti, ho passato anni a costruire versioni localmente accettabili della mia vita. Spiegazioni che funzionavano in un contesto ristretto, narrazioni coerenti a breve raggio, storie che non disturbavano troppo l’ordine delle cose. Poi arriva un momento in cui i dati non tornano più. Le osservazioni contraddicono il racconto. E lì hai due possibilità: complicare la storia o rinunciare a un’idea che ti era cara. Bell mi ha insegnato che la maturità non è aggiustare il modello, è avere il coraggio di cambiarlo. Anche quando questo significa ammettere che alcune convinzioni profonde non sono più compatibili con ciò che stai vivendo.

La fisica, quando la prendi sul serio, è un esercizio etico. Ti chiede di scegliere cosa sei disposto a perdere pur di non perdere la verità. Località, realismo, controllo, identità: qualcosa va sempre lasciato indietro. Bell non offriva consolazione, offriva chiarezza. E la chiarezza, lo so per esperienza, è spesso la fase più dolorosa di qualsiasi trasformazione. Ma è anche l’unica che non ti prende in giro.

E allora la domanda, che non è per fisici ma per esseri umani che non vogliono più raccontarsela: quale idea su te stesso continui a difendere anche se tutte le osservazioni la smentiscono? Cosa dovresti lasciare andare per essere finalmente coerente con ciò che vedi davvero? Scrivimi a interferenze@avvenire.it. Io leggo tutto, davvero. Perché il pensiero, quando è condiviso, smette di essere un alibi e diventa un atto.