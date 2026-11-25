In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Allora bisogna chiudersi in casa in attesa di qualcosa di terribile? Bisogna vivere pieni di paura e sperare che quel giorno non arrivi? O non vuoi piuttosto che impariamo ad abitare il presente con occhi aperti e cuore sveglio, a testa alta, pronti a cogliere i minimi segnali del tuo passaggio, della tua presenza? Chi veglia è colui che sa attendere, questo vuoi dirci, di questo vuoi renderci capaci. Inizia l’Avvento, tempo di guardare al futuro, perché niente e nessuno mai è già concluso; tempo in cui “si aspetta”. Sì, proprio a noi, che non ci aspettiamo più nulla dalla vita, dalla storia, dagli altri, da noi stessi, proprio a noi viene detto: “Non vi fate trovare addormentati, con occhi appannati che non sanno riconoscermi, con quel cuore indifferente che sente inevitabile la violenza, normale l’esclusione, irrilevante la solitudine. State svegli.” Custodire quel che ci è stato affidato e attendere, questo è il nostro compito. Lui viene, il più delle volte attraverso segni piccoli, fragili, quasi invisibili: difficile avvertire il suo passaggio, complicato per chi ha occhi e cuori chiusi e sguardi rivolti solo su sé stesso o sui propri affari. Come può costui accorgersi di quel che sta avvenendo? Lui viene: non conosciamo il giorno e l’ora, ma possiamo scegliere come vivere il tempo che ci è dato e cercare di intravederne, proprio qua, in questo tempo, le impronte, le tracce leggere del Suo essere con noi. Sarà nelle mani di un affamato che chiede un pezzo di pane, negli occhi persi di chi sta scontando la sua pena in un carcere, nel bicchiere vuoto di un assetato, nel freddo che scuote le spalle di chi ha affrontato violenza e pericoli per cercare un po’ di pace, nello sguardo impaurito e gonfio di lacrime di un bambino seduto sulle macerie della sua casa distrutta? Lo abbiamo letto la scorsa settimana: “Quando ti abbiamo visto?” e Lui a spiegarci che ogni gesto d’amore acquista un significato eterno, che ogni più piccola tenerezza e cura è un Natale, nascosto, silenzioso, che non splende di luci; a dirci che ogni pur piccolo movimento del nostro cuore è già paradiso. Lui viene, oggi cominciamo ad attenderlo, ma è già qua, vicino, prossimo. Chi ama non ha bisogno di sapere il giorno e l’ora: ogni momento è quello buono, sarà pronto e impaziente ogni attimo, a scrutare da lontano, a riconoscere quei passi che si avvicinano. Chi ama non riesce a prendere sonno: si prepara all’incontro, trema dentro nell’attesa dell’abbraccio. Perché ecco, Lui viene.

(Letture: Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37)