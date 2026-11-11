Fedeli alla semina E la terra torna grembo

«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”».

L a terra può essere grembo oppure tomba, ce lo spiega bene il Vangelo di oggi. Tutto dipende da ciò che consegniamo alla terra, ma anche da come affidiamo quel seme, quel talento che rappresenta capacità di generare, di fiorire creativo, di vita contagiosa. Erano i «suoi beni», così dice il Vangelo, il suo capitale; prima di mettersi in viaggio volle consegnarli ai servi sapendo che sarebbero stati al sicuro, che loro non avrebbero sperperato quel gruzzolo che metteva nelle loro mani. Un gesto di fiducia, un attestato di stima nei loro confronti: è lui che rischia per primo. E parte, va via, diventa assente: non rimane accanto a ciascuno a suggerire ogni movimento, non impedisce gli errori, non trasforma la libertà in un’obbedienza servile. Consegna qualcosa e lascia spazio, come se la sua fiducia fosse disposta ad abitare anche l’incertezza delle risposte. Ha bisogno di loro, di noi, ciascuno con la propria ricchezza tra le mani, ciascuno disposto a trasformare quel talento in pane, giustizia, ascolto, bellezza, consolazione. Ci consegna non una storia tutta già scritta, ma una pagina bianca: la nostra vita. Quel terzo servo non ha rubato, non ha sciupato il suo talento, lo ha semplicemente nascosto; così facendo ha impedito una possibilità, ha sotterrato una speranza, non è stato capace di scommettere sulla vita. Lo vedo scavare, pauroso, guardandosi attorno, senza far rumore, troppo prudente, immobile nella sua paura, paralizzato dal timore del padrone. «Ecco ciò che è tuo», gli dice, ed è una dichiarazione di estraneità, una separazione netta e precisa tra «mio» e «tuo», tra «te» e «me». Mette distanze, scava trincee di lontananza come se ci fosse qualcuno da cui difendersi, un padrone dispotico e «duro» a cui restituire esattamente quel che aveva ricevuto. Come se si trattasse di un ragioniere. Eppure agli altri due servi, quelli che hanno rischiato, Lui non si è limitato a dir loro che sono stati bravi ed efficienti, ma li assorbe nella sua gioia, li invita alla sua festa perché la vita, quella vita affidata, è cresciuta, è scorsa generosa. Con una fedeltà che non trattiene, una prudenza che non paralizza, una speranza che non pretende garanzie. Fedeli alla semina, restituendo alla terra il suo compito di grembo.

(Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30;)