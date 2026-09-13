La bilancia

C’è un racconto patrimonio dell’antica saggezza ebraica che mi soccorre nei momenti bui. Un allievo domanda al proprio maestro che senso abbia fare del bene visto che a prevalere, vincere, addirittura trionfare è quasi sempre il male. In effetti, non venirne intaccati pare impresa impossibile anche per chi è animato dalle migliori intenzioni. A volte ti si presenta come la via più pratica e spiccia per raggiungere i tuoi obiettivi. Ed è anche rassicurante, bazzicato com’è dalla maggioranza delle donne e degli uomini.

Niente a che vedere con lo stress di muoversi controcorrente: le buone azioni richiedono fatica, dispendio di energie, comportano scelte scomode, impervie. Ma torniamo al maestro, conosciuto e ammirato da tutti per la sua abilità di rispondere per immagini. “Pensa a una bilancia in perfetto equilibrio, tutto il bene su un piatto, tutto il male sull’altro. Sta a te decidere da quale parte farla pendere”. Ecco come ribaltare la prospettiva. Inutile tirare in ballo le scoraggianti statistiche sul mondo o gli alibi più o meno consapevoli che ci inventiamo per svicolare. Mettiamoci in testa che ogni nostro singolo gesto, anche il più esile, può avere un peso letteralmente decisivo. E sai la soddisfazione di veder soccombere il maligno per un suo deficit di pochi grammi.