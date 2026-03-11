<Rubriche<Contromano

"Nessuno la vuole". E Lamborghini stacca la spina

di Alberto Caprotti
Doveva chiamarsi Lanzador la prima super car elettrica della storia del marchio del Toro. Che invece non si farà, almeno non in versione 100% a batteria
March 11, 2026
Quando arriverà la prima Lamborghini elettrica della storia? Probabilmente mai. Perchè? Semplicemente perchè i clienti non la vogliono.
Ad annunciarlo è stato il numero uno di Sant’Agata Bolognese, Stephan Winkelmann, in un’intervista al Sunday Times: «Oggi chi compra una Lamborghini la vuole con un V8 o un V12: le richieste per un’elettrica del Toro sono prossime allo zero. Fare investimenti nello sviluppo di queste auto che non riescono a generare quella connessione emotiva che si crea tra un guidatore e una termica sportiva, per noi - ha affermato Winkelmann - sarebbe un hobby costoso e finanziariamente irresponsabile».
L’elettrificazione per Lamborghini si limiterà al Plug-in, diversamente da quanto ha deciso Ferrari, che lancerà nei prossimi mesi la sua prima elettrica: si chiamerà Luce. Le due eterne rivali non si sfidano dunque solo a livello di cavalli. Ora è la strategia a fare la differenza.

