"Nessuno la vuole". E Lamborghini stacca la spina

Quando arriverà la prima Lamborghini elettrica della storia? Probabilmente mai. Perchè? Semplicemente perchè i clienti non la vogliono.

Ad annunciarlo è stato il numero uno di Sant’Agata Bolognese, Stephan Winkelmann, in un’intervista al Sunday Times: «Oggi chi compra una Lamborghini la vuole con un V8 o un V12: le richieste per un’elettrica del Toro sono prossime allo zero. Fare investimenti nello sviluppo di queste auto che non riescono a generare quella connessione emotiva che si crea tra un guidatore e una termica sportiva, per noi - ha affermato Winkelmann - sarebbe un hobby costoso e finanziariamente irresponsabile».

L’elettrificazione per Lamborghini si limiterà al Plug-in, diversamente da quanto ha deciso Ferrari, che lancerà nei prossimi mesi la sua prima elettrica: si chiamerà Luce. Le due eterne rivali non si sfidano dunque solo a livello di cavalli. Ora è la strategia a fare la differenza.