Google e intelligenza artificiale a scuola, cosa cambia nel 2027

Potrà sembrarvi incredibile, ma dall'inizio del 2027 uno studente americano che aprirà Google con l'account della scuola potrebbe non riuscire più a fare neanche una ricerca. Il 3 novembre, infatti, l'azienda ha annunciato che per gli account degli studenti, dalla materna alle superiori, Gemini, il suo chatbot, e il motore di ricerca saranno disattivati, e toccherà alle scuole riattivarli. Finora funzionava al contrario, ma da gennaio le scuole potranno riattivare il motore di ricerca senza Gemini, ma non togliere i riassunti generati dall'intelligenza artificiale che compaiono sopra i risultati (la cosiddetta Ai Overview): secondo Google ormai fanno parte del servizio; quindi, chi non li vuole deve quindi rinunciare anche alla ricerca . Questa, secondo Alphabet, è una nuova configurazione che dà agli istituti più controllo sulla tecnologia che finirà in mano agli studenti. Peccato che genitori e insegnanti la pensino diversamente. L'11 novembre hanno protestato davanti agli uffici di Google in diverse città americane, e più di 540 dipendenti dell'azienda stessa hanno firmato una petizione (inserisci link: https://www.latimes.com/business/story/2026-11-20/google-workers-urge-company-to-let-schools-use-search-without-ai) per chiedere un motore di ricerca senza IA nelle scuole. Anche il senatore Ed Markey ha scritto a Google e ha chiesto di chiarire entro il 30 novembre se una soluzione del genere sia tecnicamente possibile. Nella lettera cita il caso di una tredicenne del North Carolina: la ragazza sarebbe arrivata al chatbot con una ricerca dal Chromebook della scuola, che pure aveva bloccato Gemini, e sarebbe poi andata incontro a una grave crisi…c’è una causa in corso e il tribunale deve ancora pronunciarsi.

AI Overviews e i rischi per l'apprendimento degli studenti

A Fairfax, in Virginia, il distretto scolastico ha sviluppato un' estensione del browser che nasconde le risposte dell'IA. Perché lo hanno sviluppato? Perché gli studenti copiano sempre più spesso quello che compare in cima alla pagina, quindi con una risposta già pronta qualsiasi ricerca scolastica perde buona parte del suo senso, perché l'esercizio serve proprio a imparare a confrontare le informazioni e a capire di quali fonti fidarsi. Patricia Burch, della University of Southern California, fa notare che le decisioni più importanti che riguardano gli LLM e i browser si prendono prima, quando il prodotto viene progettato, sono, cioè «product design».

La questione riguarda anche l'Italia, perché Google ha confermato all'Afp che i nuovi controlli arriveranno anche qui, ma non ha ancora indicato una data.

Intelligenza artificiale in classe, il modello del Wisconsin

Dal Wisconsin, però, arriva un’altra storia: qui si sta provando a usare l'intelligenza artificiale per risolvere un problema che gli insegnanti devono affrontare tutti i giorni. Nel distretto rurale di Arcadia più di quattro studenti su dieci parlano spagnolo come prima lingua. Durante i lavori di gruppo i ragazzi passano spesso dall'inglese allo spagnolo, e molti docenti, che non sono bilingue, faticano a seguire le conversazioni. Adesso accanto ai tavoli c'è un registratore collegato a un sistema sviluppato dall'Università del Wisconsin a Madison (inserisci link: https://education.wisc.edu/news/the-future-of-ai-in-the-classroom-researchers-partner-with-rural-wisconsin-school-district-to-support-teachers-boost-learning/), che trascrive e traduce le discussioni sul tablet dell'insegnante. Così il docente capisce subito dove interviene e può seguire i ragionamenti dei ragazzi per capire se e quanto hanno capito della lezione: «Nemmeno il miglior insegnante può stare a tutti i tavoli insieme», dice l’insegnante di scienze Ally LaFave, ma questo sistema lo permette. La cosa interessante è che lo strumento è stato costruito insieme agli insegnanti: Shamya Karumbaiah, che guida il progetto, racconta che una docente aveva chiesto di aggiungere anche un pulsante per controllare se tutti gli alunni partecipano alle discussioni allo stesso modo. Per tutelare la privacy degli studenti i dati restano sui server della scuola o dell'università, e si usano modelli di intelligenza artificiale meno potenti di quelli commerciali.

I limiti dell'intelligenza artificiale nella didattica

Con un nuovo finanziamento da 350.000 dollari la sperimentazione si allargherà alla matematica e nel 2027 coinvolgerà sei classi. Che funzioni realmente (dal punto di vista didattico) è ancora da dimostrare. Inoltre, c'è anche il rischio di non intercettare gli interventi proprio degli studenti che si vorrebbero ascoltare: le ricerche della stessa Karumbaiah mostrano che i modelli linguistici fanno fatica a riconoscere le idee espresse da persone che alternano due lingue mentre parlano.

La differenza tra le due storie sta soprattutto nel ruolo chiave della scuola: con Google l’Istituto può solo accettare o rifiutare uno strumento progettato altrove. Ad Arcadia, invece, gli insegnanti partecipano allo sviluppo…e questo fa tutta la differenza del mondo. Perché prima di discettare su quale intelligenza artificiale serve a scuola, varrebbe la pena chiedersi quanto chi lavora ogni giorno in classe possa incidere sulle scelte di chi la progetta.