Sale, che esalta e crea possibilità

C’è una naturalità e una coerenza delle stagioni che non coincide con le nostre agende. Accettarla non è rassegnazione, ma fiducia, atto di fede

Il sale non si nota quasi mai, sta lì, discreto, invisibile nella maggior parte dei piatti. Eppure basta dimenticarlo perché tutto sappia di poco, di incompleto. Il sale non cerca di stupire: tiene insieme. Esalta ciò che già esiste. Conserva. Custodisce.

G. ottantadue anni, ha qualcosa del sale. Per una vita ha fatto il ferroviere. Sveglie all’alba, mani annerite dal ferro, pranzi veloci, uno di quegli uomini che sembrano appartenere a una generazione costruita con materiali più resistenti: pochi lamenti, molto silenzio. Per anni ha pensato chea sua storia non interessasse a nessuno. “Ho solo lavorato”, dice ancora oggi stringendo le spalle. Poi un giorno una scuola elementare del quartiere lo invita a parlare ai bambini della sua infanzia nel dopoguerra. Lui accetta più per educazione che per convinzione. Si prepara poco. Non sa usare le presentazioni, non porta fotografie stampate bene. Arriva con una giacca troppo pesante per la stagione e un sacchetto di carta pieno di vecchi oggetti: un biglietto del treno del 1968, una tessera sindacale consumata, una lettera piegata quattro volte. Quando comincia a parlare, nella classe cade quel silenzio raro che non nasce dall’obbligo ma dall’attenzione.

Racconta di quando da bambino il pane si divideva in fette sottilissime perché bastasse per tutti. Di sua madre che rattoppava i calzini fino a farli sembrare mappe. Del primo stipendio portato a casa interamente, senza tenere nulla per sé. Racconta perfino della vergogna di non poter continuare a studiare. I bambini ascoltano come si ascoltano le cose vere, con una sana e stupenda curiosità. Da quel giorno G. è tornato più volte in quella e in altre scuole, per raccontare con la cadenza paziente di chi ha imparato che le parole importanti non hanno bisogno di correre. Non fa lezioni di storia. Fa qualcosa di più difficile: restituisce peso alle esperienze. Perché la memoria, oggi, rischia spesso di diventare una fotografia veloce sullo schermo. Lui invece la serve come si serve il pane a tavola: con cura, sapendo che può nutrire qualcuno. Il sale fa esattamente questo.

Non cambia la natura degli ingredienti, ma li aiuta a esprimersi. G. davanti agli studenti, non cerca di insegnare chi devono diventare. Offre semplicemente il sapore della vita vissuta: gli errori, la fatica, la dignità del lavoro, il valore dell’attesa, la differenza tra avere poco ed essere poveri davvero. Forse ripartire dalla sapidità e dalla condivisione ci consente di fare esperienze del semplice, del necessario, del silente.