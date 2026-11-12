Dialogo interreligioso tra tradizioni monastiche e il valore del pasto condiviso

A quarant’anni dal primo incontro tenuto ad Assisi da San Giovanni Paolo II con tutti i rappresentati delle diverse religioni nel mondo, abbiamo avuto l’onore in questi giorni di ospitare 3 monache e un monaco buddista zen provenienti dalla Korea del Sud, per vivere insieme un importante scambio culturale, sociale, religioso e spirituale.

La preghiera, il lavoro e l’importanza della condivisione del pasto, la sua ritualità, come segno di rispetto di sè, dell’altro e del creato sono segni e punti in comune molto forti nelle nostre tradizioni monastiche, in cui gratitudine e ringraziamento ne vengono ad essere la struttura portante. Ci siamo cosi scambiati vicendevolmente la preparazione e la condivisione del pasto; prima di entrambi abbiamo pregato insieme, e di seguito desideriamo condividere la nostra riflessione sulla preghiera che loro ci hanno proposto, affinché possa essere per molti motivo di ringraziamento.

“Da dove proviene questo cibo? O-gwan-ghe. Mi vergogno di riceverlo, consapevole di non aver accumulato meriti sufficienti. Abbandonando ogni desiderio e attaccamento, lo accolgo come una medicina che sostiene il corpo. Ricevo questa offerta di cibo per progredire nel cammino verso il Risveglio.”

Questa piccola preghiera buddhista prima del pasto contiene una verità rivoluzionaria, soprattutto in una società che tende a misurare il valore delle persone in base a ciò che producono.

«Sono consapevole di non aver accumulato meriti sufficienti... accolgo questo cibo come una medicina che sostiene il corpo».

A prima vista queste parole possono sembrare strane. Siamo abituati a sentire il contrario: "Dopo tutto quello che ho fatto oggi, mi merito questo piatto di pasta". Il cibo viene spesso vissuto come una ricompensa, qualcosa che va guadagnato attraverso il lavoro, la fatica o la produttività.

Ma esiste anche un'altra faccia della stessa medaglia, molto più silenziosa e dolorosa. È quella di chi pensa: "Oggi non ho fatto niente. Non mi merito di mangiare." Una convinzione che attraversa la vita di molte persone, in particolare di chi soffre o ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare. In una cultura che esalta il fare, il muoversi, il consumare e il rendersi utili, il nutrimento finisce per essere percepito come qualcosa da conquistare, non come un bisogno fondamentale. Ed è qui che l'O-gwan-ghe ribalta completamente la prospettiva.

La preghiera non dice: "Ho accumulato abbastanza meriti, quindi posso mangiare". Dice esattamente il contrario. Riconosce la propria imperfezione, la propria insufficienza, eppure accoglie il cibo. Non come premio, ma come medicina.

Questa è la sua forza. Una medicina non viene data a chi la merita. Viene data a chi ne ha bisogno. Nessuno si domanda se si merita una cura, un bicchiere d'acqua o un respiro. Allo stesso modo, il cibo non dovrebbe essere subordinato a un giudizio sul nostro valore personale.

Quante persone passano la vita a convincersi di non essere abbastanza? Non abbastanza magre, non abbastanza produttive, non abbastanza disciplinate. E da questa convinzione nasce una frase che può diventare una prigione: "Non me lo merito."

Ma chi lo ha deciso? Chi ha stabilito che per nutrire il proprio corpo bisogna prima superare una prova? Chi ha decretato che il diritto a mangiare dipenda da quante calorie si sono consumate, da quanto si è lavorato o da quanto ci si sente utili? Spesso siamo noi a diventare giudici severissimi di noi stessi e trasformiamo un bisogno essenziale in una ricompensa da conquistare.

L'O-gwan-ghe offre invece una visione liberante: il cibo è un dono. Non perché siamo stati perfetti. Non perché abbiamo fatto abbastanza. Non perché abbiamo dimostrato il nostro valore. Ma perché siamo vivi.

Per questo l'immagine del cibo come "medicina per il Risveglio" è così potente. Prima ancora di nutrire il percorso spirituale, nutre il corpo che quel percorso deve compiere. Non bisogna arrivare alla fine del cammino per meritare il nutrimento. È proprio il nutrimento che rende possibile il cammino. Forse il primo passo verso il Risveglio è riconoscere che essere vivi è già motivo sufficiente per accogliere il nutrimento.

Forse allora la domanda non è: "Me lo merito?" Forse la vera domanda è: "Perché credo di dover meritare ciò che mi serve per vivere?". Questa preghiera ci invita a deporre quel peso. A smettere di trasformare ogni pasto in un esame da superare. Ad accogliere il cibo con gratitudine, umiltà e fiducia.

Perché il valore di una persona non nasce da ciò che produce. E il bisogno di nutrirsi non ha bisogno di giustificazioni. Il cibo non è il premio per essere stati abbastanza. È il dono che ci permette di continuare a diventare ciò che siamo.