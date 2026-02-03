Roberto Vannacci via dalla Lega, attesa per l'annuncio

Roberto Vannacci fuori dalla Lega. A darne notizia per prima è l'agenzia di stampa AdnKronos, anticipando così una decisione che ormai sembrava imminente. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve. Oggi pomeriggio il leader del Carroccio, Matteo Salvini, aveva convocato una riunione nella sede del partito a Milano, sia pure con altri ordini del giorno. L'addio arriverebbe dopo un incontro avvenuto ieri proprio tra Vannacci e Salvini. Secondo quanto filtrato, parlando con alcuni dirigenti nelle scorse ore, il leader della Lega sarebbe stato molto netto sulla linea da tenere: in sintesi, "o dentro o fuori, basta ambiguità".

Da settimane ci sono forti tensioni tra Vannacci e il partito che lo ha candidato (da indipendente) alle scorse elezioni europee del 2024, poi nominato vicesegretario federale. E in particolare, la distanza maggiore è tra Vannacci e l'ala più moderata del partito, quella rappresentata dall'ex presidente del Veneto, Luca Zaia. L'autore de "Il mondo al contrario" negli scorsi giorni aveva presentato il suo simbolo, "Futuro Nazionale", pur mostrandosi vago sulle intenzione di fondare un nuovo partito. Ma evidentemente l'intenzione è di correre alle prossime elezioni. Uno dei punti di massima tensione tra Vannacci e la Lega era stata però l'organizzazione di un incontro a Montecitorio a favore della "remigrazione" da parte del deputato Domenico Furgiuele, leghista molto vicino a Vannacci, poi saltato per motivi di ordine pubblico a causa della protesta delle opposizioni che avevano occupato l'aula designata. Incontro definito "inopportuno" anche dal presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana.