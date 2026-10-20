Una sala del Parlamento europeo a Strasburgo è stata intitolata a San Benedetto da Norcia. «Si tratta di una vittoria politica, culturale del gruppo dei Conservatori europei che ha presentato questa richiesta molti anni fa», ha affermato il co-presidente di Ecr ed eurodeputato di Fratelli d’Italia (FdI), Nicola Procaccini, parlando a margine della cerimonia. «San Benedetto da Norcia è colui che di fatto ha unito l’Europa ben prima che lo facesse l’Unione europea, grazie alla conservazione e ad aver tramandato la cultura europea. Quindi oggi in qualche modo saniamo una ferita», ha aggiunto. «San Benedetto da Norcia vuole essere un monito e una ispirazione a tutti coloro che fondano la nostra cultura, le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, la storia del continente europeo nella tradizione benedettina, che dal punto di vista culturale ha creato l’Europa prima ancora che dal punto di vista politico, geopolitico e istituzionale», ha affermato la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di FdI, Antonella Sberna. «Esattamente 10 anni fa vivevamo in prima persona la distruzione della basilica di San Benedetto da Norcia a seguito di un evento drammatico quale il terremoto. Pensare che dopo 10 anni qui oggi il Parlamento europeo, grazie a una battaglia portata avanti da Ecr, sia riuscito a intitolare una sala a San Benedetto è qualcosa di emozionante, ancora di più per me», ha aggiunto inoltre l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Marco Squarta. «Ha un valore importante non solo dal punto di vista politico-culturale, ma anche di un po’ di riscatto di alcune zone che hanno subito il terremoto», ha concluso.