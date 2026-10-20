Meloni: manifestare è un diritto, devastare la città no. Ecco le nuove misure del dl sicurezza

Manifestare è un diritto, ma devastare la città no. Per questo con il decreto appena licenziato dal Consiglio dei ministri «nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione» e viene applicata la regola del «chi rompe paga». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mentre è ancora in corso a Palazzo Chigi la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto sull'ordine pubblico, interviene con un video pubblicato sui social per spiegare i contenuti del testo. «Abbiamo visto tutti le immagini delle violenze che hanno sconvolto Milano e altre città italiane nel fine settimana, negozi saccheggiati, vetrine distrutte, forze dell'ordine aggredite. Sono scene inaccettabili che nessuno può pensare di minimizzare o di giustificare», dice all'inizio spiegando poi che il dl contiene «nuove misure per prevenire e contrastare queste violenze». Se perciò, è il passaggio successivo del suo ragionamento, durante un corteo o una manifestazione «ti unisci a un gruppo di cinque o più persone, ti metti a tirare pietre, petardi, bastoni, metti in pericolo la sicurezza di tutti, rischi fino a cinque anni di carcere, fino a 20 mila euro di multa. Se avevi il volto coperto o se hai ferito qualcuno la pena aumenta e aumentano anche le pene per chi devasta in gruppo».

Anche perché, precisa, «non c'è idea politica, non c'è disagio sociale, non c'è opposizione al Governo che possa giustificare la devastazione di un negozio per portare via la merce», perché «dietro quella vetrina c'è una famiglia che ha investito i sacrifici di una vita, ci sono lavoratori che rischiano di perdere il proprio impiego, ci sono cittadini che hanno diritto di vivere la propria città senza paura. Non c'è niente di rivoluzionario nel devastare e nel rubare. Devastare e rubare non è protesta, è criminalità. E la risposta dello Stato deve essere ferma».Con regole che «siano applicate con rigore» per i reati perseguiti «con tempestività».

Con questo provvedimento, insomma, si applica «un principio semplice: chi rompe paga e se chi rompe è un minorenne pagano i suoi genitori». Come funziona? «Se il danno è a un bene pubblico, una pensilina, un semaforo, una camionetta, il prefetto manda a casa l'ingiunzione di pagamento - spiega la premier - Se il danno è a un privato, una vetrina, un negozio, un'auto, il proprietario va dal giudice ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo». Certo - prosegue - «ci si potrà opporre, ma intanto i genitori di quel ragazzo che si è divertito a spaccare tutto dovranno pagare e chi ha subito il danno potrà rivalersi su tutto, sui beni di quella famiglia, anche sui soldi che lo Stato eventualmente le deve».

Altro punto fondamentale è il fermo preventivo, da oggi applicabile anche i minori. «Oggi per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni lo Stato deve dimostrare ogni volta che era in grado di capire quello che stava facendo. Noi avevamo già approvato una norma che ribalta questo principio, cioè si presume che fosse in grado di capire quello che stava facendo salvo prova contraria - sottolinea - Quella norma è in Parlamento, ma con il decreto di oggi diventa operativa immediatamente. E il fermo preventivo che finora valeva solamente per gli adulti si potrà applicare anche ai minorenni». In particolare per Milano, altra notizia annunciata da Meloni, «arrivano 500 militari in più fino alla fine dell'anno al fianco di polizia e carabinieri e alla giustizia minorile, diamo più magistrati e più posti negli istituti perché la certezza della pena valga anche per chi ha 16 anni». Il più piccolo degli arrestati nella città lombarda ha 11 anni, questo «fa male e fa paura e ci chiama tutti in causa», continua Meloni, aggiungendo che «il disagio non può diventare mai un alibi per la violenza».