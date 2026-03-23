Referendum: il No ha vinto con il 54%

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Tajani: «Ci inchiniamo a volontà del popolo»

«Il popolo sovrano si è espresso, e noi ci inchiniamo alla sua volontà. Si è espresso con un grado molto alto di partecipazione e questa, al di là del risultato, è una grande prova di democrazia. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l'importanza di una riforma che avrebbe reso la giustizia più equa e l'Italia più libera. Però gli italiani sono stati di diverso avviso e ne prendiamo atto con il massimo rispetto. Per il governo non cambia nulla, ma ora basta toni da guerra civile. Tuttavia la riforma della giustizia resta sul tavolo, non ci rinunceremo. Il voto sul governo sarà l'anno prossimo alla scadenza della legislatura e allora, non oggi, gli italiani decideranno se abbiamo lavorato bene o male. E di sicuro troveranno ancora una volta insieme Forza Italia con le altre forze del centro-destra», commenta così i riusltati del referendum il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.