L'attacco, poi la frenata. Cosa ha detto La Russa su Garofani

Francesco Saverio Garofani «è il segretario del Consiglio supremo di Difesa, quello che si deve occupare della difesa nazionale. Credo che forse è meglio che quel ruolo lo lasci a qualcun altro». Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo all'evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano.

La frase, anche in considerazione del fatto che si tratta della seconda carica dello Stato, causa immediatamente reazioni (il verde Bonelli parlava di «pressioni indebite sul Quirinale»), tanto che lo stesso La Russa nel giro di pochi minuti corregge il tiro. «Spiace che avere risposto a una domanda sul consigliere Garofani possa pensare di far riaprire un caso che, anche io, come Giorgia Meloni, considero chiuso e sul quale ho espresso personalmente sin dal primo minuto, piena solidarietà al presidente Mattarella. Certo, ho detto, forse in maniera troppo sincera, che Garofani potrebbe essere imbarazzato a svolgere il ruolo non di consigliere ma di segretario del Comitato supremo di Difesa. Ma non tocca a me chiedere le sue dimissioni e nemmeno l'ho fatto», afferma.

In realtà La Russa, per un caso che considera "chiuso" si era soffermato piuttosto a lungo sull'argomento, con l'inevitabile effetto di riaprirlo. «Fosse stato uno di destra, oggi lo vedremmo appeso nei lampioni della città, o probabilmente cattolicamente crocifisso. Pensate che questo è il segretario del comitato di difesa, che è quello che si deve occupare della difesa nazionale. Ecco, io credo che almeno quel ruolo forse è meglio che lo lasci a qualcun altro». Così, intervenendo dal palco dell'evento "Idn-Italia Direzione Nord" in corso alla Triennale di Milano, si era espresso i presidente del Senato. «L'idea che mi sono fatto - proseguiva - è di un consigliere, che in un ambiente di tifosi più che calcistico, quindi a ruota libera, non so se bevessero anche vino, e come si suol dire "in vino veritas", si sia lasciato andare improvvidamente a tutta una serie di valutazioni sul governo e sulla Meloni. Certo che se a parlare è un consigliere del presidente della Repubblica, non si può addossare ciò che dice al presidente della Repubblica, ma una critica a questo consigliere è assolutamente legittima, specie se gli è stato chiesto di smentire, e lui anziché smentire ha detto che è vero, ma si trattava di chiacchiere tra amici. La colpa - aveva aggiunto - è di chi solleva il problema, non di chi forse inconsciamente esprime non il pensiero del presidente della Repubblica, ma i suoi personali desideri, che non sono degni di uno che fa il consigliere del presidente». E concludeva: «Voglio esprimere piena solidarietà al presidente della Repubblica Mattarella che, sono certo, non ha nessuna responsabilità e sicuramente non condivide le idee del suo consigliere».