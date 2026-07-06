Il nuovo insensato attacco di Trump a Giorgia Meloni

Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Ieri pomeriggio (le 22.51 di domenica in Italia) su Truth il presidente ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda adorante: il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo".

Palazzo Chigi, impegnato nella preparazione del vertice della Nato ad Ankara, al quale lo stesso parteciperà lo stesso Trump, non ha reagito. È la seconda, pesantissima provocazione della Casa Bianca nei confronti della presidente del Consiglio. Dopo il vertice del G7 di metà giugno a Evian, in Francia, Trump aveva detto che Giorgia Meloni lo aveva supplicato di farsi una foto con lui, circostanza ovviamente smentita con decisione da Meloni.

Una delle primissime reazioni arriva sui social da Carlo Calenda, leader di Azione: "Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio". Nella notte Giorgia meloni si sarebbe consultata con il ministro degli Esteri Tajani e al momento la linea resta la stessa: non accettare la provocazione, restare fermi sull'agenda prevista per il vertice di Ankara di domani e dopodomani, a cui parteciperà lo stesso Trump.