Aiuti per l'autotrasporto, la pesca e l'agricoltura: cosa c'è nel decreto legge del governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. «Accordo con le associazioni dell'autotrasporto, risorse già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori approvate oggi in Consiglio dei ministri. Il governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete», ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un video dopo che il Cdm ha varato il provvedimento. «Ho chiesto al ministro dell'Interno Piantedosi di accogliere la richiesta che arriva dalle associazioni di autotrasportatori, agricoltori e della distribuzione per assicurare la libera circolazione, la fornitura di merci alle attività commerciali e quindi ai cittadini, evitando anche speculazioni che altrimenti sarebbero inevitabili sui prezzi - ha sottolineato Meloni -. Useremo tutti gli strumenti che la legge ci offre, comprese le norme del decreto sicurezza che hanno reso reato il blocco stradale. Questo governo rispetta pienamente chi vuole manifestare pacificamente e ascolta chi chiede aiuto nel rispetto delle regole. Però abbiamo anche il dovere di far rispettare le leggi dello Stato e non ci faremo ricattare da chi usa la violenza». «Da novembre - ha aggiunto la premier - sblocchiamo anche i pagamenti arretrati per il trasporto via mare, rifinanziamo il credito d'imposta per settembre-ottobre 2026 aggiungendo 105 milioni di euro in più ai 434 che erano stati già stanziati nei mesi scorsi e diamo più tempo, cioè fino al 31 marzo 2027 per utilizzare questi crediti. Inoltre prevediamo un altro pacchetto di misure richieste dalle associazioni che il ministro ha incontrato in queste ore come la possibilità di spostare in avanti il pagamento dei canoni di leasing o l'adeguamento obbligatorio di alcune tipologie di contratto, quelle meno tutelate al costo del carburante. Sono risposte che devono arrivare immediatamente, per questo abbiamo riunito oggi un Consiglio dei ministri dedicato. Oggi, non fra un mese».

«Da marzo fino ad agosto abbiamo messo 480 milioni e altri 60 milioni per il mese di settembre fino ai primi di ottobre, consentendo anche l'utilizzo dei crediti d'imposta per i primi mesi del 2027 per evitare che alcune aziende vadano in extra credito e non possano utilizzare i crediti». Lo ha detto il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, in conferenza stampa dopo il Cdm, spiegando che «i crediti saranno già disponibili alle prime aziende dalla settimana prossima». Il Mit-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «da ieri ha iniziato a fare i pagamenti e oggi ce li certifica l'Agenzia delle Entrate, quindi entro la prossima settimana le prime 2mila imprese avranno i crediti di imposta sul cassetto fiscale delle entrate», ha precisato Rixi: «Si tratta complessivamente fino alla fine di agosto di 32mila imprese e a novembre verrà aperta l'altra finestra per ottobre. Dopodiché abbiamo inserito alcune altre norme, soprattutto per le aziende medio-piccole che sono oggi quelle più in sofferenza e che non possono in parte accedere al credito di imposta che sappiamo che è riservato dagli Euro 5 in su, secondo le direttive europee e per i mezzi sopra le sette tonnellate e mezzo, ossia abbiamo dato la possibilità di sospendere per sette mesi i leasing sugli automezzi in modo da conservare liquidità. Inoltre è stato inserito il cosiddetto metodo spagnolo, ossia il fatto che in alcune aree del Paese vigono sostanzialmente contratti non scritti e rendiamo obbligatorio anche per i contratti non scritti la facoltà da parte degli autotrasportatori di mettere il differenziale del costo di gasolio in aumento sulla fattura in modo che venga spalmata tra committente e trasportatore».

«Arriveranno in brevissimo tempo attraverso Agea i 60 milioni per il costo del carburante agricolo», ha assicurato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Servono a «garantire l'acquisto di 121 milioni di litri, con un contributo fino a 45 centesimi - ha precisato -. Dopo un primo intervento che copriva la prima parte dell'anno, questo copre fio al 15 ottobre, ristorando le aziende che hanno acquistato carburante agricolo».

Infine sono previste identificazioni e denunce nei confronti dei responsabili dei blocchi, mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha scritto a prefetti e questori invitandoli a vigilare su eventuali «infiltrazioni criminali» nella protesta. Il Viminale garantirà i rifornimenti dei beni di prima necessità, mentre le forze dell’ordine sono pronte a scortare gli autotrasportatori che ne facciano richiesta. Mentre le opposizioni attaccano il governo e chiedono che la premier riferisca in Parlamento sulla gestione della crisi.