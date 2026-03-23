Grosso: italiani hanno premiato la nostra sincerità

«Abbiamo trattato gli elettori da adulti e gli elettori hanno saputo rispondere da persone adulte», così il presidente del Comitato Giusto Dire No Enrico Grosso, alla luce della vittoria del No al referendum. «Siamo molto soddisfatti del risultato e che il nostro messaggio sia stato capito - ha sottolineato - La maggioranza degli italiani ci ha premiato per la nostra sincerità».