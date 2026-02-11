«Blocco navale» ed espulsioni facili: c'è una nuova stretta sull'immigrazione

Alla fine, l’annunciata nuova stretta è arrivata, attraverso il semaforo verde del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull’immigrazione. La bozza del ddl, che dovrà comunque compiere il proprio iter in Parlamento, si intitola «disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale» nonché per l’attuazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo. Contiene diverse norme “travasate” dal Pacchetto sicurezza dopo il confronto fra Palazzo Chigi e Quirinale, ma anche disposizioni inedite (mentre è sparita dalle prime bozze la cosiddetta norma “salva Almasri”). «Abbiamo previsto misure per rafforzare le espulsioni e garantire maggiore incisività nella gestione dei flussi migratori», scrive a sera sui social il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi -. C’è la possibilità di vietare l'ingresso nelle nostre acque territoriali per motivi di sicurezza nazionale. I confini dell'Italia sono i confini dell'Europa. Difenderli è un dovere».

Trattenimenti nei Cpr, minori ed espulsioni più facili

Il testo è collegato alla manovra finanziaria e si articola in due capi, con 17 articoli. Il Capo I, in adesione all’invito della Corte costituzionale con la sentenza 96 del 2025 (che chiedeva di disciplinare con legge le modalità di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza) fissa alcune regole, come sulle condizioni di salute, sulla corrispondenza telefonica (con l’irrigidimento della possibilità di usare cellulari); l’individuazione di chi può accedere alle strutture (i membri del Governo e del Parlamento e i loro collaboratori stabili). Inoltre, si ampliano i casi in cui il giudice, con sentenza di condanna, può disporre l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del cittadino appartenente a uno Stato Ue, includendo la resistenza o violenza o a pubblico ufficiale, i reati contro la famiglia e la partecipazione a rivolte nei Cpr. In più, rispetto agli stranieri che sono detenuti, si restringono i tempi per la decisione del magistrato di sorveglianza sulla loro espulsione. Ancora, si interviene sulla “Legge Zampa” del 2017, attribuendo al prefetto, previo parere del tribunale per i minorenni, alcune competenze in materia di minori stranieri non accompagnati e abrogando il “prosieguo amministrativo”, cioè il periodo in cui fino a 21 anni i suddetti minori potevano fruire del percorso di accoglienza.

L’interdizione navale e i timori delle Ong

Uno dei cardini del testo è l’articolo 2 del ddl, che introduce la possibilità di «interdizione temporanea» dell'attraversamento delle acque territoriali di mare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Viene disposta con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno, può durare fino a 30 giorni, prorogabili fino a un massimo di sei mesi. Tra i “motivi” che il Governo può addurre, il rischio concreto di atti di terrorismo o la pressione migratoria eccezionale. I migranti a bordo di imbarcazioni sottoposte a interdizione potranno essere condotti anche in Paesi terzi con cui l'Italia abbia stipulato accordi o intese per assistenza, accoglienza o trattenimento in strutture dedicate, anche ai fini del rimpatrio, come nel caso dei centri costruiti (e finora poco utilizzati) in Albania. Per le navi che violeranno il blocco, potrebbe scattare una «sanzione amministrativa» da 10mila a 50mila euro, con una «responsabilità solidale» estesa «all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave» e la possibile confisca dell’imbarcazione in caso di reiterazione. «Siamo molto preoccupati, rappresenta un ulteriore restringimento per le ong in mare - osserva Francesca Bocchini di Emergency -. Speriamo che nel dibattito parlamentare ci sia spazio per emendamenti». Per Sea- Watch Italy, «è rivoltante trattare come un pericolo per lo Stato chi fugge da miseria e persecuzioni. Ed è vigliacco respingere le persone nei Paesi che le perseguitano. Non è sicurezza, è disumanità. Moltiplicheremo gli sforzi per salvare chi rischia la vita in mare». Analoghe preoccupazioni arrivano dai partiti di opposizione.

I 4 requisiti per ottenere la protezione complementare

L’articolo 6 definisce in modo più rigido gli elementi da valutare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno legato alla protezione complementare (che dura 2 anni e viene concessa per motivi umanitari a stranieri che, pur non ottenendo l’asilo, corrono rischi di persecuzione o tortura nel Paese d’origine; o se la loro espulsione viola il diritto alla vita privata o familiare). I nuovi requisiti sono: un soggiorno regolare di almeno 5 anni; la conoscenza certificata dell’italiano; la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari; e un reddito simile a quello chiesto per i ricongiungimenti familiari. Una stretta che potrebbe riguardare decine di migliaia di persone, se si tiene conto che nel solo 2024, su 90mila domande esaminate dalle commissioni territoriali, il 14,6% riguardava anche casi di protezione complementare.

L’attuazione del Piano europeo

Infine, il Capo II del disegno di legge, attraverso lo strumento della delega, punta ad adeguare l’ordinamento nazionale a otto atti normativi contenuti nel Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, che sarà efficace dal prossimo 12 giugno, nonché «ad aggiornare e rivedere la normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale».