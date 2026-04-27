Arrivano le targhe per i monopattini. Salvini: «È per il bene di tutti»

È stata presentata oggi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia la prima targa per monopattini. All'evento era presente il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha sottolineato l'importanza dei nuovi dispositivi di sicurezza: «Purtroppo morti, feriti e incidenti sono causati anche da queste due ruote che a volte vengono truccate e vanno anche a 40, 50, 60 all'ora». Proprio all'istituto Poligrafico di Foggia verranno prodotti i nuovi contrassegni per le due ruote: l'obbligo di targa e di assicurazione entrerà infatti in vigore il prossimo 16 maggio. «Il casco già oggi è obbligatorio, anche se ne vedo pochi in giro, e sensibilizzo le polizie locali - ha spiegato Salvini -. Quindi targa e assicurazione per il bene di chi usa il monopattino e di chi è vittima di un incidente che ad oggi non si può rivalere contro nessuno».

Il vicepremier ha poi rivendicato i risultati ottenuti con il nuovo Codice della strada, introdotto nel 2024: «La sicurezza stradale è una delle mie priorità, da ministro e da genitore. Nel primo anno di nuovo Codice abbiamo avuto oltre 100 morti in meno e più di mille feriti in meno». Ha poi sottolineato che per le bici e le altre due-ruote non c'è ancora l'ipotesi di targa e assicurazione: «Il mondo del ciclismo mi sta particolarmente a cuore. Stiamo investendo tanto su piste e superstrade ciclabili, vere e in sicurezza. Ragioneremo anche con loro», ha concluso.