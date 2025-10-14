Vittime o carnefici

Episodio 1 October 7, 2025 Trafficanti di uomini Ascolta

Chris e Musa sono due giovani che scappano dai loro Paesi e che tra Libia e Mediterraneo si trovano ad affrontare a scelte cruciali e compromessi impensabili. Tra testimonianze dirette e analisi giornalistica, il nuovo podcast di Baby Hurricane con Avvenire porta in luoghi dove diritti e libertà vengono cancellati, lasciando spazio solo alla legge della sopravvivenza