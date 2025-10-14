<Podcast<Testa o croce

Vittime o carnefici

Chris viene sequestrato e portato nelle prigioni libiche, dove le torture perpetrate sui migranti ridefiniscono il significato stesso di crudeltà. Il viaggio di Musa, intanto, continua.
October 14, 2025
Musa ha solo sedici anni quando lascia il Gambia. Come Chris, anche lui arriva in Libia con il sogno di attraversare il mare per raggiungere l’Europa. Vuole diventare un calciatore. Attraversa il deserto a piedi, percorrendo Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e Nigeria, e come tanti altri giovani subsahariani scopre di essere diventato una merce. Vive nascosto per mesi, terrorizzato dalle retate, fino a quando una semplice passeggiata cambia per sempre il corso della sua vita.
Chris viene sequestrato e portato nelle prigioni libiche, un girone infernale dove le torture perpetrate sui migranti ridefiniscono il significato stesso di efferatezza e crudeltà. Qui ogni brandello di umanità viene perduto, rivelando un sistema che utilizza i corpi e le vite come strumenti di un’economia della disperazione  

