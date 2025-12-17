Buen vivir: la finanza popolare che fa crescere l’Ecuador

Bepi Tonello racconta la “finanza popolare” in Ecuador: risparmio e credito gestiti nei territori, soprattutto tra comunità rurali e quartieri poveri, per investire nella produzione e nel lavoro comunitario. Al centro c’è il Fep (Populorum Progressio), nato nel 1970: sviluppo come crescita umana integrale, misurata non solo in denaro ma in amore, pace e felicità, in sintonia con il buen vivir (suma kawsay). Il Fep non è solo prestiti: affianca formazione, assistenza tecnica, commercio equo, infrastrutture, ecologia e sostegno all’accesso alla terra per indigeni e contadini. La cooperazione con il credito cooperativo italiano è vista come decisiva per continuare a crescere senza perdere i valori.