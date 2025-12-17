Jimmy Lai: la fede e la battaglia per la libertà a Hong Kong

Per il figlio, la sua scelta è stata prima di tutto di coscienza: mettere la libertà sopra il denaro. E la sua vicenda mostra quanto può costare dissentire.

Condannato proprio in questi giorni per “collusione con forze straniere” e “sedizione” per aver osato sfidare il Partito Comunista cinese, a 78 anni a Hong Kong passerà il suo quinto Natale consecutivo in carcere Jimmy Lai, imprenditore ed editore accusato di mettere a rischio la “sicurezza nazionale”. La sua storia è quella di un uomo che era tra le persone più ricche di Hong Kong. Ma a un certo punto – racconta il figlio Sebastien – anche in nome della fede in quel Gesù che disegna tuttora nel buio della sua cella, ha deciso che la libertà era qualcosa che valeva di più del suo conto in banca.