Tra pubblico e privato
Né pubblico, né privato. Per definizione il terzo settore è a metà strada.
1 min di lettura
December 18, 2025
Né pubblico, né privato. Per definizione il terzo settore è a metà strada. E così sono sempre più numerose le esperienze che testimoniano crescenti convergenze tra i due mondi, più vicini di quanto sembrino. Nella terza puntata di "A fattor comune", il podcast realizzato da Avvenire in collaborazione con Bper esploriamo il catalogo sempre più variegato di strumenti giuridici e prassi che favoriscono la collaborazione. E aprono a forme di innovazione amministrativa e sociale, determinando un plusvalore per le comunità.
