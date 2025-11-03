James Foley. Una madre in cerca di verità
Dopo l’uccisione di James Foley (2014), la madre Diane cerca giustizia — non vendetta — con la Foley Foundation, fino al confronto con un assassino
1 min di lettura
November 3, 2025
Quando il giornalista americano James Foley è stato ucciso dall’ISIS, nel 2014, il video della sua esecuzione ha fatto il giro del mondo. Ma dietro quell’immagine c’era una madre, Diane, che da allora ha cercato risposte. Dal silenzio delle istituzioni alla creazione della Foley Foundation fino all’incontro con uno degli assassini. Un dialogo difficile, che non cerca vendetta ma prova a ridare senso alla parola giustizia.
