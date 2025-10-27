Antonio. Papà perché sei in galera?
Due padri detenuti, tra giustizia riparativa e ascolto, riscoprono una paternità imperfetta ma presente: una voce che accorcia le distanze anche dietro le sbarre
October 27, 2025
A volte, basta una voce per sentirsi vicini. Anche tra le mura di un carcere. In questo episodio, seguiamo il racconto di due padri detenuti che, attraverso la giustizia riparativa e l’ascolto, hanno riscoperto il significato della paternità. Non perfetta, ma presente. Non libera, ma vera
October 28, 2025
Il Mediterraneo come crocevia di scelte impossibili: il gesto che salva di Chris e l’obbedienza forzata di Musa, tra panico, trafficanti, processo, prigioni e possibilità di rinascita
October 22, 2025
October 21, 2025
Viviana, coordinatrice SAR di SOS Humanity, veglia a poche miglia dalla Libia su chi fugge da guerre e prigionia. Chris lotta su un gommone sovraffollato; Musa, 16 anni, è costretto a guidarlo: traffici, milizie, notti senza luce.
October 20, 2025
Arrivata in Italia a 17 anni per sfuggire a un padre violento, Amel scivola tra relazioni sbagliate, reati e carcere, ingabbiata da una lunga solitudine.