Educazione e futuro nelle terre dell'Ecuador

Bepi Tonello, presidente di Codesarrollo, in dialogo con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, racconta i suoi cinquant'anni di impegno in Ecuador attraverso il progetto di Finanza Popolare rivolto alle comunità marginalizzate. In evidenza il contrasto tra un Paese laborioso e una crescente violenza criminale alimentata dal narcotraffico e dalla progressiva scomparsa dello stato sociale. Tonello analizza le nuove forme di povertà spirituale e culturale che colpiscono i giovani, sottolineando come la privatizzazione dei servizi stia aggravando le disuguaglianze. Grazie al sostegno fondamentale delle Banche di Credito Cooperativo italiane, il progetto offre un'alternativa concreta basata sul microcredito e sulla fiducia. L’obiettivo finale è promuovere lo sviluppo sostenibile e la resistenza delle culture indigene come strumenti di pace contro lo sfruttamento.