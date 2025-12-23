<Podcast

Educazione e futuro nelle terre dell'Ecuador

Bepi Tonello, presidente di Codesarrollo, in dialogo con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, racconta i suoi cinquant'anni di impegno in Ecuador attraverso il credito cooperativo
1 min di lettura
December 23, 2025
Bepi Tonello, presidente di Codesarrollo, in dialogo con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, racconta i suoi cinquant'anni di impegno in Ecuador attraverso il progetto di Finanza Popolare rivolto alle comunità marginalizzate. In evidenza il contrasto tra un Paese laborioso e una crescente violenza criminale alimentata dal narcotraffico e dalla progressiva scomparsa dello stato sociale. Tonello analizza le nuove forme di povertà spirituale e culturale che colpiscono i giovani, sottolineando come la privatizzazione dei servizi stia aggravando le disuguaglianze. Grazie al sostegno fondamentale delle Banche di Credito Cooperativo italiane, il progetto offre un'alternativa concreta basata sul microcredito e sulla fiducia. L’obiettivo finale è promuovere lo sviluppo sostenibile e la resistenza delle culture indigene come strumenti di pace contro lo sfruttamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri episodi

December 23, 2025

Vivere il Natale tra le macerie. Voci da Ucraina, Gaza e Messico

Tre testimonianze da contesti di conflitto e fragilità. «I bambini che muoiono a Gaza, i profughi che scappano dall'Ucraina, le persone migranti che vivono per strada: tra loro si scorgono i volti che di solito si associano al presepe»

Episodio 3
December 18, 2025

Tra pubblico e privato

Né pubblico, né privato. Per definizione il terzo settore è a metà strada.

Da altri Podcast